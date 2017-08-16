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    Merkel’in muhtemel ortakları kim olacak?

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    16 Ağustos 2017 - 09:46Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 09:46

    Almanya’da Federal Meclis seçimlerine altı hafta kaldı. Merkel, sağ popülist AfD ve Sol Parti’yle koalisyon kurmayacaklarını söyledi. Merkel’in partisi CDU içinde, “Büyük koalisyon devam etmesin” diyenler var.

    ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, yaz tatilinden döner dönmez hızla seçim yarışına girdi. Phoenix televizyonunun sorularını yanıtlayan Merkel, seçimden sonra nasıl bir koalisyon sorusuna biri kesin, biri açık yanıt verdi. “Doğal bir koalisyon yok. Her parti tek başına iktidar için çalışır” diyen Merkel, sağ popülist AfD ve Sol Parti’yle koalisyonu kesin bir dille reddetti. “AfD ve Sol Parti’yle koalisyon kurmayız” dedi.

    FDP OLMAZSA YEŞİLLER
    Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) içinde bir grup ise Sosyal Demokratlarla (SPD) yeniden büyük bir koalisyona karşı tavır aldı. Parti meclisi üyesi Jens Spahn, Schleswig Holstein Başbakanı Daniel Günther ve CDU Ekonomi Konseyi büyük koalisyonun devamına karşı olduklarını açıkladı. Büyük koalisyona karşı çıkanlar eğer liberal Hür Demokrat Parti’yle (FDP) koalisyon için sandıktan yeterli oy çıkmazsa, Yeşiller’i de alarak üçlü bir koalisyon kurulmasından yanalar.

    MARTİN SCHULZ’U BÖYLE ÖVDÜ
    Başbakan Merkel, rakibi SPD’nin başbakan adayı “Martin Schulz’u nasıl överdiniz?” sorusuna, iki aday olarak AB yanlısı politika yapıyor olmalarının Almanya için önemini vurguladı ve “Bu beni rahatlatıyor” dedi.

    TÜRKİYE İLE SÖZLEŞME MÜLTECİ AKININI KESTİ
    Mülteci sorununun henüz çözülmüş olmadığını belirten Başbakan Merkel, Türkiye’yle mülteci sözleşmesi sonucu akının önünü kestiklerini vurguladı. Türkiye’yle mülteci sözleşmesi olmasaydı, “Bugün yine binlerce kişi Ege üzerinden Yunanistan’a gelirdi” diyen Merkel, sözleşme öncesinde Balkan güzergahı kapanmış olmasına rağmen bir günde Türkiye’den Yunanistan’a 45 bin mültecinin geldiği günler olduğunu hatırlattı. Merkel, Türkiye’nin 3 milyon, küçük bir ülke olan Lübnan’ın bir milyon mülteci aldığına, Uganda’nın dünya çapında en büyük mülteci kampına sahip olduğuna dikkat çekti.

    DİZEL ZİRVESİNİN İKİNCİSİ YAPILACAK
    Merkel, dizel krizini gündeminin ana konusu yapacağını, sonbaharda ikinci bir zirveyi kendisinin yöneteceğini açıkladı. Seçimlerden önce hava kirliliğinden en çok etkilenen belediyeleri başbakanlığa davet edeceğini söyleyen Merkel, onlarla alınacak önlemleri, elektrikli otomobil ve modern ulaşım sistemlerini konuşacağını kaydetti.

    Etiketler: Merkel , ALMANYA , Martin Schulz
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