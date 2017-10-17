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    Merkel’in işi zorlaştı

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    17.10.2017 - 00:44 | Son Güncelleme:

    ALMANYA’da genel seçimlerden üç hafta sonra yeni bir hükümetin kurulması için ilk sondaj görüşmeleri çarşamba günü başlıyor.

    Başbakan Merkel, Yeşiller ve Hür Demokratlarla (FDP) üçlü bir Jamaika koalisyonu için pazar günkü Aşağı Saksonya eyalet seçimlerinin sonucunu bekledi. Merkel’in partisi CDU sandıkta oy kaybına uğradı, Sosyal Demokratların ardından ikinci parti çıktı. Merkel, Aşağı Saksonya seçim sonuçlarının, çarşamba günü başlayacağı ilk sondaj görüşmeleri için elini zayıflatmadığını savundu ve “Görüşmelere çok özgüvenle gidiyorum” dedi. Genel seçimlerde seçmenin hükümet kurma görevini kendilerine verdiğine dikkat çeken Merkel, “Bunda değişen bir durum yok” diye konuştu.

    ELİ ZAYIFLADI
    Koalisyon görüşmelerinin zorlu ve uzun geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Merkel de görüşmelerin haftalar süreceğini belirtti. Sosyal Demokrat grubundan Carsten Schneider, ‘Merkel’in Hıristiyan Birlik Partisi’nden (CDU) önümüzdeki haftalarda duman çıkacak’ yorumunda bulunurken, Yeşillerli Jürgen Trittin görüşmelerin daha zorlu geçeceğini söyledi. Başbakan Angela Merkel ise koalisyon görüşmelerine gayet yapıcı başlayacağını ve istikrarlı bir hükümet kurmak için çalışacağını vurguladı. Merkel, çarşamba günü önce Hür Demokratlarla, sonra Yeşillerle ilk görüşmeyi yapacak.

    Etiketler: Almanya , gazetehaberleri
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