Merkel’in halefi Savunma Bakanı mı

Merkel’in Hıristiyan Demokrat Partisi (CDU) ile ilgili yapılan anketlerde 7 çocuk annesi olan Savunma Bakanı Ursula van der Leyen (59) bir adım öne çıkıyor.

Onu hemen İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere (63) takip ediyor.

Avrupa Komisyonu genel direktörlüğü yapmış olan CDU’lu politikacı Ernst Albrecht’in kızı olan Ursula van der Leyen, Brüksel’de büyüdü, Londra Ekonomi Okulu’ndan sonra Hanover Tıp Fakültesi’ni bitirdi.

Merkel hükümetlerinde çalışma bakanlığından sonra Almanya’nın ilk kadın savunma bakanı oldu.