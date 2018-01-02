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    Merkel’in halefi Savunma Bakanı mı

    Hürriyet Haber
    02.01.2018 - 23:18 | Son Güncelleme:

    ALMANYA’da dördüncü kez hükümet kurmaya çalışan Angela Merkel’in (63) görev süresi dolmadan koltuğu bırakabileceğine dair iddialar gündeme gelirken yerine kimin geçebileceği de tartışılıyor.

    Merkel’in Hıristiyan Demokrat Partisi (CDU) ile ilgili yapılan anketlerde 7 çocuk annesi olan Savunma Bakanı Ursula van der Leyen (59) bir adım öne çıkıyor.

    Onu hemen İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere (63) takip ediyor.

    Avrupa Komisyonu genel direktörlüğü yapmış olan CDU’lu politikacı Ernst Albrecht’in kızı olan Ursula van der Leyen, Brüksel’de büyüdü, Londra Ekonomi Okulu’ndan sonra Hanover Tıp Fakültesi’ni bitirdi.

    Merkel hükümetlerinde çalışma bakanlığından sonra Almanya’nın ilk kadın savunma bakanı oldu.

    Etiketler: Angela Merkel , gazetehaberleri
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