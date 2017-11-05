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    ‘Merkel’in AB’yi ileriye götürecek fikri yok’

    Ali VARLI / BERLİN
    05.11.2017 - 12:41 | Son Güncelleme:

    Yaklaşık sekiz aydır yürüttüğü Almanya Dışişleri Bakanlığını devretmeye hazırlanan Sigmar Gabriel, bundan sonraki yaşamı üzerine eşi Anke Gabriel ile aralarında geçen esprili bir konuşmayı, Bild am Sonntag gazetesine anlattı. Gabriel, Başbakan Merkel’i de AB konusunda eleştirdi.

    PARTİSİ SPD’nin yönetiminde de görev almayı düşünmeyen, sadece sıradan milletvekili olarak Federal Meclis’te görev yapmak isteyen Gabriel, Bild am Sonntag’ın,“Bundan böyle daha çok evle ve kızınızın eğitimiyle ilgileneceğinizin sözünü eşinize verdiniz mi?” sorusuna şu yanıtın verdi:
    “Eşim bu tür söz vermemi yasakladı. Çünkü sözümü tutacağıma inanmıyor. Çalışmaya ihtiyacım olduğu konusunda çok emin. Bir keresinde bana, ‘Senin için nerede ve ne iş yapacağın önemli değil. Gerekirse Goslar’da (yaşadıkları kasaba) taksi şoförlüğü de yaparsın. Günde 12 ila 16 saat arası çalışırsın’ dedi.”

    BAŞBAKAN MERKEL’İ ELEŞTİRDİ
    Bakan Gabriel, dört yıldır birlikte çalıştığı Başbakan Angela Merkel’i, AB konusunda fikri olmamakla eleştirdi. Gabriel CDU/CSU, FDP ve Yeşiller'in kuracağı hükümette AB politikalarında sıkıntıların çıkacağı endişesi taşıdığını belirterek, “AB konusunda çok huzursuzum. Angela Merkel’in AB'yi ileriye götürecek bir fikri yok. FDP ulusal bir ekonomi programı yürütmek istiyor. Kurulacak koalisyon hükümetinde FDP'li bir maliye bakanı AB’yi daha da böler. Yeşiller zaten bu konuda çok zayıf” dedi.

    Etiketler: Sigmar Gabriel , Anke Gabriel
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