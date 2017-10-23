Merkel'e soğuk duş! Almanlar Türkiye için söylediklerine kulak asmadı

Almanya Turizm Endüstrisi Federal Birliği (BTW) Başkanı Michael Frenzel, Türkiye'de sert gerileme kaydeden Alman turist sayısında önümüzdeki yıl düzelme öngördüklerini söyledi.

Frenzel, "Şu andaki rezervasyonlar Almanya'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Erken rezervasyonlara göre, 2018'de yüzde 15-20 artış görebiliriz" dedi.

'DÜŞÜŞ GÜVENLİKLE İLGİLİ'

Alman turist sayısındaki gerilemedeki belirleyicinin güvenlik endişeleri olduğunu söyleyen Frenzel, "Düşüş net bir şekilde güvenlikle ilgili. Siyaset çok hızlı değişiyor ve siyasi gelişmelerin insanların kararında etkili olduğunu düşünmüyorum. Bir yerde birbirini izleyen saldırılar olduğunda, insanların kafasında belli bir süre için belli bir resim oluşuyor. Ve bunun düzelmesi zaman alıyor" diye konuştu.

Türkiye turizminde kalitenin her zaman yüksek olduğunu; fiyat-kalite dengesinin ise turistleri Türkiye'ye çektiğini ifade eden Frenzel, "Türkiye'de uçuş dahil bir haftalık paketi diğer destinasyonlarla karşılaştırdığınız zaman çok rekabetçi bir fiyatlama söz konusu. Bu da insanların Türkiye'ye geri gelmesine yardımcı oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bu yıl ocak-ağustos döneminde Türkiye'ye gelen Alman ziyaretçi sayısı 2.5 milyon olurken, bu sayı 2016'nın aynı dönemde 2.71 milyon ve 2015'in aynı dönemde ise 3.75 milyondu.

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