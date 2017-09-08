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    Merkel'e Macron freni

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL - Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
    08.09.2017 - 01:12 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 01:13

    Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin devamından yana olan ancak seçim kampanyasının da etkisiyle ‘U dönüşü’ yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in işinin çok kolay olmayacağını gösteren sinyaller geliyor.

    Berlin’in müzakereleri bitirme yaklaşımı çoğu AB ülkesi tarafından paylaşılmıyor. Resmi ziyaret için dün Atina’ya gelerek Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve Başbakan Aleksis Çipras ile görüşen Macron, Yunan medyasına yaptığı açıklamada, Türkiye’nin son aylarda AB yolundan uzaklaştığını ve görmezden gelinemeyecek şekilde çizgiyi aştığını belirtse de, “(Türkiye) başta göç ve terör tehdidi olmak üzere karşı karşıya bulunduğumuz birçok krizde yaşamsal ortağımız olduğundan kopmadan kaçınmayı istiyorum” dedi. Çipras ise Macron’la ortak basın toplantısında Türkiye’de hukuka saygı ve insan hakları konularında sıkıntı yaşandığını belirtti. Ancak Yunan lider, “Ben Türkiye’nin AB perspektifinin ve AB’nin Türkiye’ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesinin büyük önem taşıdığını belirttim” ifadesini kullandı.

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    Bugün AB Bakanı Ömer Çelik’in de katılacağı Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın yapıldığı Estonya’dan da benzer açıklamalar geldi. Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser, Türkiye’nin statüsü ele alınırken çok dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini, da “Türkiye’de insan hakları alanında sorunlar olduğunu biliyoruz ama müzakereleri kesmekten yana değilim” diye konuştu. Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius da “Durdurarak, keserek iyi bir şey yapmış olmayız çünkü onları daha da uzaklaşmaya teşvik etmiş oluruz” dedi.

    Etiketler: Emmanuel Macron , AB , gazetehaberleri
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