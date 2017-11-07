Merkel’e domatesi kim attı?

EYLÜL ayı başında Heidelberg kentinde 3 bin kişinin izlediği seçim toplantısında konuşan Başbakan Merkel’in üzerine, kalabalıktan iki domates atılmıştı. Domateslerden biri sol kalçasına isabet ederek, kırmızı renkli ceketini lekelemişti. Domateslerden sahnedeki sunucu da payını almıştı. Merkel, atılan domateslerden etkilenmemiş, sükunetini korumuştu.

Polis olay yerinden çok sayıda video kayıtlarını izledi ve görgü tanıklarının ifadelerini aldı. İfadeler doğrultusunda araştırmalar yaptı. Ancak şimdiye kadar domatesi kimin attığını bulamadı. Polis saldırganı bulmak için savcılıkla soruşturmayı devam ettirdiklerini açıkladı.