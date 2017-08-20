Merkel’den Türkiye’ye iki eleştiri

Türkiye’ye Akhanlı’nın iadesine ilişkin talebi gerekçelendirmek için 40 gün süre tanıyan mahkeme, Alman vatandaşı olan yazara bu süre içinde Madrid’den ayrılamayacağını bildirdi. Öte yandan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İspanyol mahkemesinin kararından mutluluk duyduğunu söylerken, Türkiye’ye eleştiride bulundu. RTL televizyonuna konuşan Merkel, “Böyle olmaz. İnterpol gibi uluslararası kurumları böylesi durumlarda suistimal etmemeliyiz” dedi. Ayrıca seçmenlerle bir araya gelen Merkel, “Aynı ölçüde Türk Cumhurbaşkanı’nın, Türk kökenli Alman vatandaşlarını 24 Eylül genel seçimlerinde oy vermemeye (iktidardaki partilere) teşvik etmesi kesinlikle kabul edilemez” dedi.