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    Merkel'den Türkiye'deki iki gözaltıya sert tepki

    Hürriyet Haber
    02.09.2017 - 09:43 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 09:56

    Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye’de iki Alman vatandaşının daha gözaltına alınmasının ardından "Bu duruma kararlı bir tepki vermeliyiz" diye konuştu.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, Nürnberg’de partisinin düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'de iki Alman vatandaşının daha gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

    Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Federal hükümetin Türkiye politikasında yeni rota değişikliğine gittiğini hatırlatan Merkel, "Ancak bugün ortaya çıkan durumun ardından belki de bu politikayı yeniden gözden geçirmemiz gerekli" diye konuştu. Antalya Havalimanı'nda perşembe günü iki Alman vatandaşının gözaltına alınmasına ilişkin "Bu tür gözaltıların çoğu, tamamen bir dayanaktan yoksun" diye konuşan Almanya Başbakanı, "O nedenle burada kararlı bir tepki vermeliyiz“ ifadesini kullandı.

    Merkel, son dönemde Alman vatandaşlarına yönelik Türkiye’de yaşanan gözaltılar hakkında, "Bunların bizim hukuk devleti ilkelerimizle bağdaşır hiçbir yanı yok" diye konuştu.

    Almanya Başbakanı, "Bu koşullar altında Türkiye ile Gümrük Birliği’nin genişletilmesi benim için söz konusu olamaz" diye konuştu. Merkel salı günü yaptığı açıklamada da Gümrük Birliği blokajının süreceğini kaydetmişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk asıllı Alman seçmenlerin Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller Partisi’ne oy vermemeleri için yaptığı çağrının kabul edilemez olduğunu kaydeden Merkel, "Buna bizim ülkemizdeki insanlar tek başına karar verir" diye konuştu.

    SCHULZ'DAN YAPTIRIM TALEBİ
    İki Alman vatandaşının daha gözaltına alınması ile ilgili Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz da Berlin'de bir açıklama yaptı. Yakında Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulama noktasına erişileceğini belirten Schulz, "Bunun birkaç hafta veya ay değil, önümüzdeki günlerde Alman hükümeti tarafından gözden geçirilmesi gerektiğini" söyledi.

    Etiketler: ALMANYA , MERKEL , Türkiye
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