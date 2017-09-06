MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Merkel'den yeni Türkiye açıklaması: Söz konusu olamaz

    Merkel'den yeni Türkiye açıklaması: Söz konusu olamaz

    Hürriyet Haber
    06.09.2017 - 21:21 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 21:35

    Türkiye'nin AB ile müzakerelerini ekim ayında AB'nin gündemine getireceğini söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin üyeliğinin hiçbir zaman taraftarı olmadığını ifade etti.

    Merkelden yeni Türkiye açıklaması: Söz konusu olamaz

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Yazı İşleri Ağı'na verdiği röportajda, Sosyal Demokrat Partili (SPD) rakibi Martin Schulz ile karşı karşıya geldiği televizyon düellosunda söylediklerinin altını çizerek Ekim ayında gerçekleştirilecek AB Zirvesi'nde diğer AB liderleriyle Türkiye'nin üyeliğini masaya yatırmak istediğini belirtti.

    Merkelden yeni Türkiye açıklaması: Söz konusu olamaz

    Müzakerelerin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin bir kararın ancak ortak alınabilecek bir karar olduğunu vurgulayan Merkel, üye devletler arasında konuyla ilgili bir ihtilaf yaşanmamasını arzu ettiğini ifade etti.

    SÖZ KONUSU OLAMAZ

    Almanya Başbakanı, Türkiye'nin üyelik müzakerelerini büyük ölçüde selefi Gerhard Schröder'den devraldığını, ancak Schröder'in partisi SPD'den farklı olarak hiçbir zaman Türkiye'nin AB üyeliğinin taraftarlarından olmadığını da vurguladı.

    Merkel-Schulz düellosuna yorum: Dostluğa zarar verirMerkel-Schulz düellosuna yorum: Dostluğa zarar verir

    Türkiye'de cezaevlerinde bulunan Alman vatandaşları konusuna da değinen Merkel, "Hukuk devletiyle bağdaşmayan bu tür olaylar yaşanırken Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin paralel olarak devam etmesi söz konusu olamaz" diye konuştu.

    Merkelden yeni Türkiye açıklaması: Söz konusu olamaz

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: bm , merkel , türkiye
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri