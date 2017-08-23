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    Merkel’den ABD’ye ‘dünyayla ilgilen’ tavsiyesi

    AA
    23 Ağustos 2017 - 19:05Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 19:05

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, Handelsblatt gazetesinin düzenlediği sohbet toplantısında uluslararası gündemi değerlendirdi. ABD’nin giderek içe kapanması, uluslararası sorunların çözümüne ilgisini kaybetmesi konusunda endişelerini dile getiren Merkel, ABD’nin sadece iç politikaya yönelmesi, dış politikada aktif olmaması durumunda, asla büyük bir ülke olamayacağını belirtti.

    AMERİKAN halkının bir kısmının artık devletten, dış politikadan daha fazla kendileriyle ilgilenilmesini istediğini aktaran Merkel, bu nedenle vatandaşların ‘önce Amerika’ sloganıyla seçimlere katılan Donald Trump’a oy verdiğini ifade etti. 

    Amerikalıların bir kısmının işsizlik ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği gibi sorunlardan şikayetçi olduklarını, globalleşmenin kendilerine bir faydası olduğuna inanmadıkları için böyle tercih yaptıklarını belirten Merkel, “Benim globalleşme anlayışım çok farklı. Amerikan yönetiminin anlayışı seçim döneminde de genel olarak da biz büyümek durumundaysak diğerleri küçülmeli gibi bir düşünce. Bence bu, bizim globalleşme için sahip olmamız gereken bir anlayış değil. Anlayışımız, globalleşmede hepimizin kazanabileceği şeklinde olmalı” diye konuştu. Merkel, ABD’nin içe kapanmaması, uluslararası sorunların çözümüne katkı vermesini istedi.

    ‘GLOBALLEŞMEYİ SAVUNACAĞIM’
    Merkel, şöyle dedi: “Amerika eğer kendi sınırları ötesinde de var olmazsa, gerçek anlamda büyük olamaz. Sadece kendisi ile ilgilenen ve dünyada hiç bir şeyle ilgilenmeyen bir Amerika, hiç bir zaman büyük ve olağanüstü bir Amerika olmayacaktır. Bu nedenle ben globalleşmenin hepimizin faydalanabileceği bir imkan olduğunu savunmaya devam edeceğim. Ancak her halükarda ABD’de de değişikliklerin olması gerekir.”

    Etiketler: Angela Merkel , ABD , ALMANYA
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