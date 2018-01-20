Merkel’den AB-Türkiye zirvesi açıklaması

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Bulgaristan’ın Varna şehrinde yapılması beklenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması öngörülen Türkiye-AB zirvesiyle ilgili olarak, “Varna’da böyle (Türkiye-AB) bir görüşmenin olacağından çok mutluyum. Umarım bu toplantı, Türkiye Cumhurbaşkanı ile bizleri ilgilendiren tüm konuların masaya yatırılması için güzel bir fırsat olur” dedi.

Çalışma ziyareti için dün Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da bulunan Merkel, Bulgar mevkidaşı Boyko Borisov ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında “Çıkan sorunları çözebilmek için komşumuzla (Türkiye) derli toplu ilişkilere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. VARNA’DA ÖN ZİRVE Başbakan Borisov da Bulgaristan’ın 6 aylık AB Dönem Başkanlığı sırasında, AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınabileceği bir ‘ön zirve’ yapmayı planladıklarını anlattı. Borisov, görüşmeye Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani, Avrupa Konseyi Başkanı Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davet edileceğini duyurdu.