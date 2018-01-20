Merkel’den AB-Türkiye zirvesi açıklaması

Çalışma ziyareti için dün Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da bulunan Merkel, Bulgar mevkidaşı Boyko Borisov ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında “Çıkan sorunları çözebilmek için komşumuzla (Türkiye) derli toplu ilişkilere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
VARNA’DA ÖN ZİRVE
Başbakan Borisov da Bulgaristan’ın 6 aylık AB Dönem Başkanlığı sırasında, AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınabileceği bir ‘ön zirve’ yapmayı planladıklarını anlattı. Borisov, görüşmeye Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani, Avrupa Konseyi Başkanı Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davet edileceğini duyurdu.