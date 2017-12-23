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    Merkel ve Macron’dan Ukrayna açıklaması: Anlaşmaları uygulayın

    Hürriyet Haber
    23.12.2017 - 16:54 | Son Güncelleme:

    Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’nın doğusunda ihtilaf içindeki taraflara imzaladıkları anlaşmaları uygulamaları çağrısında bulundu.

    MERKEL ve Macron, ortak açıklamada, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygının bir ifadesi olarak Minsk Anlaşması’nın tümüyle uygulanması gerektiğini belirtti.
    İhtilafın barışçıl çözümünden başka bir alternatifin bulunmadığına dikkati çeken iki lider, Ukrayna’nın doğusunda ateşkes ihlalerinin arttığına dikkati çekerek, bundan en fazla etkilenen halkın acılarının azalması için tarafların sorumluluklarını yerine getirmeleri ve imzaladıkları anlaşmaları en kısa zamanda uygulamaları çağrısı yaptı.
    Üçlü temas grubunda 380’e kadar tutuklunun değişimi konusunda varılan anlaşmadan memnuniyet duyduklarını ifade eden liderler, “Bu anlaşmanın ivedilikle uygulanması lazım. Bu, Minsk Anlaşmasının uygulamasında bir kilometre taşı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

    ‘TAKİP EDECEĞİZ’
    Alman ve Fransız liderler, kırılgan güvenlik durumu göz önüne alındığında ateşkesin istikrarlı hale gelmesi için acil ve denetlenebilir adımların atılmasını istedi.
    Ukraynalı ve Rus subaylarının yer aldığı Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nin (JCCC) ateşkes anlaşmalarında ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerine destek verilmesinde önemli rol oynadığına dikkati çeken Merkel ve Macron, Rus subaylarının yeniden JCCC’ye dönmelerini talep etti.
    AGİT gözlemcilerinin görevine saygı duyulması gerektiğini de belirten iki lider, bölgedeki durumun yanı sıra tarafların taahhütlerini uygulamalarının dikkatli şekilde takip edileceğini kaydetti.

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