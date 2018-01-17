Merkel: Türkiye'ye verilen tepkiye şaşırdım

Avusturya'nın genç yeni Başbakanı Sebastian Kurz'u Berlin'de ağırlayan Başbakan Angela Merkel, Avrupa'ya dışarıdan mülteci göçünün durdurulmasında Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci sözleşmesinin önemli rol oynadığını vurguladı. Merkel, o zaman Avusturya Dışişleri Bakanı olarak, sözleşmeye sert tavır alan Kurz'u dolaylı yolla eleştirdi. Başbakan Merkel, “Türkiye ile AB arasında sözleşmenin imzalanmasında Almanya'nın çok büyük katkısı oldu. Bu, deniz sınırlarını korumak için doğru bir çıkıştı. Aynı zamanda Türkiye'deki mültecilere yardımla bunu açıkça gösterdik ve ülkelerin yardım etmesini sağladık. Biz kaçak göçü azaltmak zorundayız. Bu konuda Almanya'da çok hararetli tartışmalar var. Ben şahsen, Türkiye ile AB arasında mülteci göçünün imzalanmasının ardından gelen tepkilere çok şaşırdım.”

O zaman Avusturya Dışişleri Bakanı olan Kurz, Türkiye ile AB arasındaki mülteci sözleşmesine karşı Vişegrad ülkeleriyle bir olarak, Makedonya sınırını kapattırdı. Kurz, Merkel'e karşı, Türkiye'yle imzalanan mülteci sözleşmesiyle değil, Balkanlar'da sınırları kapatarak göçün durdurulacağını göstermek istedi. Kurz, o zaman Merkel hükümetinden bakanlarla sıkı bir telefon trafiği içine girerek, kendi politikasını kabul ettirmeye çalıştı.

BALKANLAR'A EVET, TÜRKİYE'YE HAYIR

Her fırsatta Türkiye'yle AB üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini savunan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz Şansölye Merkel'le görüşmesinde Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliğinin hızlandırılmasını istedi. Kurz, “Batı Balkan ülkeleri bizim için çok büyük önem taşıyor. Bu ülkelere AB perspektifi sunulması ve üyeliğe hazırlanması önemli. Orada başka ülkelerin değil, Avrupa'nın etkisinin güçlü kalmasını istiyorum” dedi. Başbakan Merkel de Batı Balkan ülkelerinin üyeliğe hazırlanmasına yoğun destek vereceklerini vurguladı. Merkel, Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi'nin hükümet ortağı olmasına nasıl baktığı konusunda gelen bir soruya ise “Biz hükümetin icraatlarına bakacağız” diyerek, gelişmeleri yakından takip edeceklerini söyledi.