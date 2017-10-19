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    Merkel Türkiye'ye mali yardımları tartışmaya açacak

    DW Türkçe
    19.10.2017 - 12:51 | Son Güncelleme:

    Brüksel'de bugün başlayacak AB Zirvesi'nde gündeme alınacak bir konu da Türkiye olacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'ye yönelik mali yardımlarda daha fazla kesintiye gidilmesini tartışmaya açması bekleniyor.

    Merkel Türkiyeye mali yardımları tartışmaya açacak

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün başlacak ve iki gün sürecek AB Zirvesi'nde mülteci krizinin yanı sıra öne çıkan gündem başlıklarından biri de Türkiye olacak. AB devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geleceği zirvede Almanya, Türkiye'ye yönelik mali yardımlarda daha fazla kesintiye gidilmesini tartışmaya açacak.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel'in AB liderleriyle buluşacağı sonbahar ara değerendirme toplantısında, Türkiye'ye yapılan mali yardımlarda daha fazla nasıl kesintiye gidileceğine yönelik alternatifleri görüşeceği bildirildi.

    Alman hükümet çevrelerinde, Türkiye'de tutuklu gazeteci ve insan hakları aktivistlerine yönelik tepkinin bu adımla gösterebileceği belirtiliyor.

    Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye 2014-2020 yılları arasında AB'ye katılım öncesi mali yardım kapsamında yaklaşık 4 milyar 450 milyon euroluk taahhüdü bulunuyor. Federal hükümet, Almanya'daki genel seçim süreci ve Türkiye'de Alman vatandaşlarının tutuklanmasının ardından söz konusu yardımlarda kesintiye gidilmesi adına girişimde bulunulacağını açıklamıştı.

    "TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE YÖNELİK KARAR BEKLENMİYOR"

    Almanya'da genel seçim kampanyaları sürecinde gündeme gelen ve Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin durdurulmasını talep eden çağrıların ise zirve gündeminde büyük rol oynamayacağı belirtiliyor.

    Zira müzakerelerin sonlandırılması için gerekli olan görüş birliği bulunmuyor. Müzakerelerin sonlandırılabilmesi için 28 üye ülkenin oy birliğiyle karar alması gerekiyor.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Türkiye'nin zirve gündeminde olacağını ancak üyelik müzakereleri konusunda herhangi bir karar beklenmediğini" ifade etmişti.

    Merkel Türkiyeye mali yardımları tartışmaya açacak

     
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