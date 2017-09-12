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    Merkel, Türkiye kökenlilere seslendi

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 10:02 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 10:33

    Almanya Başbakanı Merkel, Ankara ile Berlin arasındaki gerilim sürerken Türkiye kökenli vatandaşlarla birlik olunması gerektiğini belirtti. Merkel uzlaşmazlıkların ülkeye taşınmamasını istedi.

     ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, kamu televizyonu ARD’de katıldığı ‘Seçim Arenası’ (Wahlarena) programında, stüdyodaki seçmenlerin sorularını cevaplandırdı. Merkel, programda Türkiye politikası ve Almanya’daki Türkiye kökenlilere ilişkin sorulara da yanıt verdi.

    Programda katılımcılardan birinin, “Buradaki Türklerin bir kısmı da Erdoğan’a destek verdi. Acaba uyum politikasında hata mı yapıldı?” sorusunu yanıtlayan Merkel, Almanya’da düşünce özgürlüğü olduğunu, her bireyin istediği düşünceyi savunmakta hür olduğunu belirtti.

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    Merkel, Almanya’daki Türklere istinaden yaptığı açıklamada belki de bu türden bir siyasi eğilime Almanya’daki Türklerin kendilerini zaman zaman Almanya’ya ait hissetmemesinin neden olmuş olabileceğini belirterek, “Siz, burada evinizdesiniz. Size değer veriyoruz” ifadelerini kullandı.

    ‘HOŞ GELDİNİZ DEMELİYİZ’

    Merkel, ayrıca hala Türk isimlerine sahip kişilerin Almanya istihdam piyasasında dezavantajlı durumda kaldıklarını hatırlattı. Birçok Türkiye kökenlinin, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler sertleştiğinde kendilerinin Almanya toplumunun bir parçası sayılmayacakları hissiyatında olduklarına dikkat çeken Merkel, “Bu insanlara hoş geldin demeliyiz” dedi.

    Almanya Başbakanı aynı zamanda bir konuya da açıklık getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, Türkiye kökenlilerden uzlaşmazlıklarını Almanya’ya taşımamalarını istedi.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

    Türkiye ile Almanya arasındaki gerilim devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına "Ben de Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi ne Yeşilleri. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır. Orada şu anda Türkiye'ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partilere gerekli desteği verin. Birinci parti, ikinci parti olmaları önemli değil, onlara verin. Çünkü bu bir yerde artık Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımın bir onur mücadelesidir" demişti.

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    Etiketler: MERKEL , Türkler , ALMANYA
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