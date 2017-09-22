Merkel, Türk doktora övgüler dizdi

SEÇİM çalışmaları kapsamında Almanya’nın Neuss şehrinde halka seslenen Merkel, burada dünyaca ünlü yapay kalp cerrahı Türk kökenli Doktor Dilek Gürsoy’dan yapay kalp çalışmaları hakkında bilgi aldı. Almanya Sağlık Bakanı Hermann Gröhe ve Prof. Tobias Heintges’ın de katıldığı görüşmede, Merkel ilk kez bir yapay kalp gördüğünü ve çok şaşırdığını söyledi. Merkel, Doktor Gürsoy’un yapay kalp cerrahisi konusunda çok başarılı olduğunu sağlık bakanından duyduğunu ve bu çalışmanın Almanya için de çok önemli olduğunu belirtti. Merkel, Doktor Gürsoy’un bir göçmen çocuğu olarak Almanya’da örnek alınması gereken insanlardan olduğunu da ifade ederek, Doktor Gürsoy’a çalışmaları için teşekkür etti.

AVRUPA'DAKİ TEK KADIN DOKTOR

Almanya Sağlık Bakanı Hermann Gröhe ise Dr. Dilek Gürsoy’un alanında çok başarılı bir doktor olduğunu ve Neuss şehrinin gururu olduğunu söyledi. Gröhe, Doktor Dilek Gürsoy’un yapay kalp cerrahisi konusunda çalışan Avrupa’da tek kadın doktor olduğunu da belirterek çalışmalarına destek vereceklerini açıkladı.

Doktor Dilek Gürsoy ise Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmekten ve Almanya’da göçmen kökenli bir ailenin çocuğu olarak bu ülkeye katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Doktor Gürsoy, “Bir siyasetçinin sağlık alanındaki çalışmalara önem göstermesi beni sevindirdi. Merkel, bana hangi şehirde doğduğumu ve hangi hastanede çalıştığımı sordu. Yapay kalp cerrahisi hakkında bilgi verdim. Çok şaşırdı. Bu çalışmaların Almanya için önemli olduğunu söyledi. Çalışmalarımızın desteklenmesi gerektiğini ifade etti ve teşekkür etti. Ben de ilgisinden dolayı teşekkürlerimi sundum” dedi.

Başhekim Doktor Dilek Gürsoy, yapay kalp cerrahisi alanında Avrupa’nın ilk ve tek kadın doktoru olarak görev yapıyor. Gürsoy, yapay kalp alanında yeni bir projenin geliştirilmesinde de yer alıyor.