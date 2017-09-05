Merkel-Schulz düellosuna yorum: Dostluğa zarar verir

Yıldırım, “Akıldan ziyade duygu ön planda. Söylenen her şey iki toplumun yıllara dayanan dostluğuna ve güvenine zarar verir” dedi. Başbakan Yıldırım, hidrojen bombası denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore’ye ilişkin ise şunları söyledi: “Dünya ne kadar endişeli ise Türkiye de aynı oranda endişeli. Dünyanın geleceği birtakım çılgın hareketlere bırakılmamalı. BM başta, uluslararası toplum üzerine düşen sorumluluğu alarak Kuzey Kore, Arakan ve başka bölgelerdeki insanlık suçlarına karşı daha duyarlı ve kesin duruş sergilemesi icap eder.”