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    Merkel ön görüşmelere umutla başladı

    Ali VARLI / BERLİN
    07.01.2018 - 15:12 | Son Güncelleme:

    Almanya’da 24 Eylül’de yapılan seçimlerden sonra hükümet kurmak için çabalayan Başbakan Angela Merkel, ikinci ön görüşme sürecini resmen başlattı. SPD ile masaya oturan Merkel, bu kez umutlu olduğunu söyledi.

    ALMANYA’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez hükümet kurma süreci yüz gün aştı. 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerin üzerinden 105 gün geçmesine rağmen hükümet kurulamadı. Koalisyon hükümeti kurmak için Birlik Partileri daha önce Yeşiller ve FDP ile görüşmüştü. Ancak FDP görüşmeden çekilmişti. 

    2005 yılından beri Almanya’da başbakanlık yapan Angela Merkel, bu kez Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon kurmak için çabalıyor. CDU/CSU ve SPD uzun süren tartışmalardan sonra ön görüşmelerin ilkini pazar günü yaptı. Parti liderleri ve temsilcilerinin katıldığı ön görüşmelerin ilk toplantısı SPD’nin Küçük İstanbul olarak bilinen Kreuzberg semtindeki genel merkezinde yapıldı.
    Görüşmelerin başarıya ulaşacağından umutlu olduğunu belirten Merkel, şöyle dedi:
    “SPD ile ön görüşmelerin resmen başlamasına seviniyorum. Biz amaca ulaşmak için ön görüşmeleri yapıyoruz. İstikrarlı bir hükümet kurarak önümüzdeki yıllarda da refah, güvenlik ve demokrasiyi sürdürmek istiyoruz. Bunu toplumumuz da istiyor. Ben bunun gerçekleşeceğini sanıyorum.”

    ‘KIRMIZI ÇİZGİMİZ YOK’
    SPD Genel Başkanı Martin Schulz da “Kırmızı çizgimiz yok. Ama partimizin politikalarını hayata geçirmek istiyoruz” diye konuştu.
    Birlik Partileri ve sosyal demokratlar 12 Ocak tarihine kadar dört görüşme daha yapacak.

     

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