Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Merkel, okumayı gıdaya benzetti

    Merkel, okumayı gıdaya benzetti

    Deutsche Welle Türkçe
    08.10.2017 - 13:11 | Son Güncelleme:

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, Frankfurt Kitap Fuarı’nın açılışı öncesi yayınladığı video mesajında, okumayı gıdaya benzetti. Fransa’nın onur konuğu olduğu fuara, Dan Brown gibi çok sayıda önemli yazar katılacak.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, cumartesi günü yayınladığı video mesajında, Frankfurt Kitap Fuarı’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Okumayı gıdaya benzeten Merkel, “Tabii ki okumaya çok büyük bir anlam veriyorum. Okumak kişinin ufkunu genişletir” şeklinde konuştu.
    Çocukluğundan beri okumayı çok sevdiğini söyleyen Merkel, “Bu yüzden kitapların bir geleceği olmasını istiyorum. İnternette kısa ve hızlı okuduğumuz bu zamanlarda da. Bu nedenle, dünyadaki diğer muhteşem şeyler gibi sanatsal içeriklerin de beyhude şeyler olmadığını açıkça belirtmek önemli” ifadelerini kullandı.
    Merkel, salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte 69’uncu kitap fuarının açılışını yapacak. Fransa, fuarın onur konuğu olacak.
    Merkel, fuarın konuk ülkesine ilişkin ise, “Okumak ve anlamak, halkların anlaşmasına, birlikte büyümeye ve farklılıklara saygıya bir katkı demektir. Çeşitlilik rahatsız edici değildir, tam aksine güçleri geliştirmeye yardımcı olur” dedi.

    Etiketler: Frankfurt Kitap Fuarı , Angela Merkel , ALMANYA
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri