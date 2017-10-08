Merkel, okumayı gıdaya benzetti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, cumartesi günü yayınladığı video mesajında, Frankfurt Kitap Fuarı’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Okumayı gıdaya benzeten Merkel, “Tabii ki okumaya çok büyük bir anlam veriyorum. Okumak kişinin ufkunu genişletir” şeklinde konuştu.

Çocukluğundan beri okumayı çok sevdiğini söyleyen Merkel, “Bu yüzden kitapların bir geleceği olmasını istiyorum. İnternette kısa ve hızlı okuduğumuz bu zamanlarda da. Bu nedenle, dünyadaki diğer muhteşem şeyler gibi sanatsal içeriklerin de beyhude şeyler olmadığını açıkça belirtmek önemli” ifadelerini kullandı.

Merkel, salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte 69’uncu kitap fuarının açılışını yapacak. Fransa, fuarın onur konuğu olacak.

Merkel, fuarın konuk ülkesine ilişkin ise, “Okumak ve anlamak, halkların anlaşmasına, birlikte büyümeye ve farklılıklara saygıya bir katkı demektir. Çeşitlilik rahatsız edici değildir, tam aksine güçleri geliştirmeye yardımcı olur” dedi.