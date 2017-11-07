Merkel: O kelimeyi sakın kullanmayın

ALMANYA’da dört parti arasında sürdürülen koalisyon ön görüşmeleri, üçüncü haftasına girdi. Başbakan Merkel, FDP lideri Christian Lindner’i kastederek, yeniden seçim kavramını kullanmayın uyarısında bulundu. Merkel, Facebook’ta videolu mesajında kamuoyu önünde devamlı yeniden seçimden bahsetmenin akıllıca olmadığını, tüm ortakların istikrarlı bir hükümet kurmak için devlet sorumluluğu taşıdığını söyledi. Lindner ve Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, “Parti olarak yeni bir seçimden korkmuyoruz” demişti. FDP Genel Sekreteri Nicola Beer, koalisyon kurulacağı konusunda iyimser olduğunu ve FDP olarak yeniden bir seçim düşünmediklerini belirtti.

10 GÜN İÇİNDE SONUÇLANDIRMAK İSTİYOR

Başbakan Merkel ayrıca 10 gün içinde koalisyon ön görüşmelerini sonuçlandırmak istiyor. 16 Kasım’a kadar ön görüşmelerin biterek, resmi görüşmelere geçilmesi bekleniyor.