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    Merkel nasıl bir koalisyon kuracak

    AA
    25.09.2017 - 10:40 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 10:40

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni hükümetin Aralık ortalarına kadar kurulabileceğini söyledi. Matematiksel olarak hükümeti kurmak için CDU/CSU-FDP-Yeşiller veya CDU/CSU-SPD ile iki ihtimal bulunduğuna işaret eden Merkel, SPD Genel Başkanı Martin Schulz’un koalisyon kurmak için görüşmeye hazır olmadığını ilettiğini kaydetti. Merkel, azınlık hükümeti kurulmasına ise karşı çıktı.

    SPD’li Çalışma Bakanı Andrea Nahles, partisinin aldığı seçim mağlubiyetinin ardından yeni bir başlangıç yapmaları gerektiğini belirterek, “Bu büyük bir yenilgi. Bunu kabul etmemiz lazım. İçerik ve yapısal olarak yeni bir başlangıca ihtiyacımız var” dedi. Nahles, CDU/CSU ile yeniden bir koalisyon hükümeti kurmayı düşünmek için bir sebebin bulunmadığını ifade etti. 

    SPD Genel Başkanı Martin Schulz da, aşırı sağcı AfD’nin seçimden güçlü bir şekilde çıkmasından Merkel’i sorumlu tutarak, “Bayan Merkel rezil bir seçim kampanyası yaptı” dedi.

    Merkel nasıl bir koalisyon kuracak

    AfD SERT MUHALEFET YAPACAK
    İlk kez Federal Meclis’e giren AfD’nin Eşbaşkanı Jörg Meuthen, mecliste yapıcı ve sert bir muhalefet yapacaklarını söyledi.
    Partinin diğer Eşbaşkanı Frauke Petry de, bu sonuçla 2021’de yapılacak seçimlerde hükümet değişikliğini hazırlayacaklarını belirterek, partisinin meclise girmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.

    Merkel nasıl bir koalisyon kuracak

    YEŞİLLER’İN ‘İKLİM’ ŞARTI
    Yeşiller Partisinin seçimlerdeki liste başı adayı Katrin Göring-Eckardt, seçimlerde elde ettikleri başarıdan sonra özgüvenle koalisyon görüşmelerine gireceklerini belirterek, “Kolay bir partner olmayacağız” dedi. Olası CDU/CSU-FDP-Yeşiller koalisyonu için zor görüşmelerin yaşanacağını belirten Göring-Eckardt, koalisyon için iklimin korunması gibi şartları öne sürdü.

    Merkel nasıl bir koalisyon kuracak

    LİBERALLERİN ARTIN BİR GRUBU VAR
    FDP Genel Başkanı Christian Lindner, partisinin yeniden meclise girmesini büyük bir başarı olarak niteleyerek, “Bundan sonra mecliste yeniden liberallerin meclis grubu var, çünkü insanlar geri dönüşe olanak sağladılar” dedi.

    Etiketler: Angela Merkel , Koalisyon , Martin Schulz
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