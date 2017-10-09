Merkel, ‘Jamaika’ koalisyonunu istiyor

Merkel, Jamaika modeli olarak kamuoyunda tartışılan Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile koalisyon ortaklığından yana olduğunu açıkladı. Ülkede kurulması öngörülen koalisyon hükümeti ortakları Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU), Yeşiller ve FDP henüz bir araya gelmedi. Dört parti, Aşağı Saksonya’da 15 Ekim’de yapılacak erken eyalet seçimlerinden sonra koalisyon kurulması için görüşmelere başlayacak. “Jamaika” koalisyonu adını, Hıristiyan Birlik partilerinin siyah, liberal FDP’nin sarı, Yeşillerin de yeşil parti renklerinin Jamaika bayrağını çağrıştırmasından alıyor.