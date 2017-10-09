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    Merkel, ‘Jamaika’ koalisyonunu istiyor

    Ali VARLI / BERLİN
    09.10.2017 - 00:28 | Son Güncelleme:

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, seçim sonrası ilk kez olası koalisyon hükümet ortaklarıyla ilgili konuştu.

    Merkel, Jamaika modeli olarak kamuoyunda tartışılan Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile koalisyon ortaklığından yana olduğunu açıkladı. Ülkede kurulması öngörülen koalisyon hükümeti ortakları Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU), Yeşiller ve FDP henüz bir araya gelmedi. Dört parti, Aşağı Saksonya’da 15 Ekim’de yapılacak erken eyalet seçimlerinden sonra koalisyon kurulması için görüşmelere başlayacak. “Jamaika” koalisyonu adını, Hıristiyan Birlik partilerinin siyah, liberal FDP’nin sarı, Yeşillerin de yeşil parti renklerinin Jamaika bayrağını çağrıştırmasından alıyor.

    Etiketler: Merkel , Almanya , gazetehaberleri
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