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    Merkel, İsviçre’de enerji topluyor

    Ali VARLI
    27.12.2017 - 12:03 | Son Güncelleme:

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, kayak tatilinden vazgeçmiyor. 2014 yılında düşüp leğen kemiğini kırmasına rağmen bu yıl da yine kayak tatiline çıktı.

    ANGELA Merkel (63), eşi Joachim Sauer (68) ile birlikte İsviçre’nin St. Moritz bölgesinde tatilini geçiriyor. Merkel, bol bol kayak yürüyüşüne çıkıyor. Hükümet kuramamanın stresini de bu yürüyüşlerle atan Merkel, bir yandan da SPD ile yeni yılda yürüteceği koalisyon görüşmeleri için enerji topluyor. 

    Merkel 2014 yılının noel tatilinde de yine İsviçre’de tatil yapmıştı. Tatil sırasında kaza geçiren Merkel, leğen kemiğini kırmıştı, bir süre baston yardımıyla yürümek zorunda kalmıştı. Merkel, o dönemde birçok randevusunu iptal etmiş ve üç hafta kadar da başbakanlık görevini evde çalışarak yürütmüştü.

    Merkel, İsviçre’de enerji topluyor

    Etiketler: ALMANYA
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