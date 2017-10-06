Merkel ile Seehofer pazar günü görüşecek

ALMANYA’da 24 Eylül’de yapılan seçimlerde CDU/CSU büyük kayıp yaşadı. Başbakan Angela Merkel liderliğindeki CDU ve Horst Seehofer’in liderliğini yaptığı CSU, yüzde 32.9 oy aldı. İki partinin 2013 yılındaki oy oranı ise yüzde 41.5. Merkel ve Seehofer, seçimlerden iki hafta sonra bir araya gelecek. İki lider arasında pazar günü yapılacak toplantının gündemini, gelecek dört yıl Almanya’yı yönetecek koalisyon hükümetinin programı oluşturuyor.

ANLAŞAMADIKLARI KONULAR VAR

Merkel ile Seehofer’in görüşmesinin iki hafta sonraya sarkmasının nedeni, iki partinin de seçimlerde çok oy kaybetmesi. Özellikle CSU’nun yüzde 10.5 oranında kayba uğraması, Seehofer’in parti içindeki konumunu zora sokmuştu. Seehofer, parti içinde kendi konumunu yeniden güçlendirmek için Merkel’le görüşmeyi iki hafta sonraya bıraktı. CDU/CSU liderleri, olası hükümet ortakları Yeşiller ve FDP ile koalisyon görüşmelerine başlamadan önce kendi aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek için buluşuyor. Mülteci kabul sayısında üst sınır belirlenmesi, federal bütçeden eyaletler bütçesine daha fazla para aktarılması, kadınların emeklilik şartlarının düzeltilmesi ve AB üye ülkelere yapılan yardım miktarı konusunda iki lider farklı görüşlere sahip.

ÜST SINIR İLK SIRADA

CSU, yılda en fazla 200 bin mültecinin kabul edileceğini koalisyon protokolüne ve hükümet programına yazdırmak istiyor. Merkel ise bu dayatmayı kabul etmiyor. Görüşmede ayrıca, AfD’ye kaptırılan seçmenin yeniden kazanılması da masaya yatırılacak. Seehofer, seçmeni geri kazanmak için federal bütçeden eyalet bütçelerine daha fazla para aktarılmasında dayatıyor. Kadınlar için emeklilik şartlarının yeniden düzenlemesini isteyen Seehofer’e, CDU’nun önemli isimlerinden Federal Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble karşı çıkıyor. Schaeuble, bütçeye yılda 7 milyar euro ek bir yük getirileceği gerekçesiyle emeklilik yasasının yeniden düzenlemesine karşı çıkıyor. Seehofer’in AB üye ülkelerine yardımın kısılmasını ise Merkel kabul etmiyor. Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un başlattığı reformların bloke edilmesini istemiyor.

SEEHOFER TAVİZ VERECEK

İki hafta içinde iki lider birçok kez telefonla görüştü. Kulis bilgilerine göre Seehofer’in parti içinde gücünü sürdürmesi federal hükümette yer almasıyla mümkün. Bunun için de Merkel’e taviz vermesi bekleniyor. Seehofer’in milletvekili seçilemeyen Bavyera Eyalet İçişleri Bakanı Joachim Herrmann’ın Federal İçişleri Bakanı olmasına sıcak bakmayan Merkel’e bu konuda ‘Hayır’ demeyeceği tahmin ediliyor. Merkel, olası CDU/CSU-Yeşiller ve FDP ortaklığında dışişleri bakanlığının Yeşiller’e, maliye bakanlığının da FDP’ye verilmesi durumunda içişleri bakanlığının kendi güvendiği bir isimde kalmasını istiyor. Bunun için de Thomas de Maiziere’nin içişleri bakanlığı görevini sürdürmesini önemsiyor.