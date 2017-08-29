Merkel: Gümrük Birliği blokajı sürecek

Alman aktivist Peter Steudner’in tutuklanması üzerine Almanya’nın açıkladığı rota değişikliğiyle ilgili soruları yanıtlayan Merkel, özetle şöyle dedi.

* Mali yardımlar: (Türkiye ile) Mülteci sözleşmesinden başlayacak olursam, AB mali yardım konusundaki sözlerini tutuyor. 3 Milyar Euro’nun büyük bölümü projelere bağlı. Bu 3 milyar Euro kullanıldıktan sonra 3 milyar Euro’nun daha ödenmesi konusunda da AB sözünde duruyor.

* Vize serbestisi: Vize serbestisine gelince, bazı maddeler eksik. Türk tarafı terörle mücadele yasasında olduğu gibi bu maddeleri uygulamaya koymadı. Bu nedenle biz de bu bölümü uygulayamadık.

* Tutuklamalar: Bir dizi Alman vatandaşı, bizim görüşümüze göre haksız nedenlerle tutuklandı. Bu yüzden Türkiye politikamızda yeni bir yön belirlemeye karar verdik. Bu bir tarafta yeni seyahat bilgilerini içeriyor.

* Karmaşık dönem: Bizim çok daha iyi ilişkiler arzu ettiğimizi söyleyim, ama bu bir şekilde hukukun üstünlüğü prensiplerine uyulmasıyla da ilgili. Biz bunun şimdi Türkiye’de güvencede olmadığını görüyoruz. Bu nedenle Türkiye, Almanya arasındaki ilişkiler çok karmaşık bir dönemden geçiyor. Taleplerimiz çok açık, Deniz Yücel, Peter Steudner, Meşale Tolu ve odakta olmayan öteki tutuklu insanların serbest bırakılması. Bu maalesef bizim ekonomik ilişkilerimizi de etkiliyor.

* Gümrük Birliği: Türkiye’de hukuk devleti konusunda gelişmeler yanlış yönde gidiyor. Gümrük Birliği konusuna gelince, ben çok açık söyleyim, bunu AB Komisyonu Başkanı (Juncker) ve Konsey Başkanlığı’na da açıkça söyleyeceğim. Biz federal hükümet olarak, mevcut durumda Gümrük Birliği’nin genişletilmesini önümüzdeki aylarda mümkün görmüyoruz.”