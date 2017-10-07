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    Merkel: FDP ve Yeşiller’le koalisyon görüşmeleri yapılacak

    Deutsche Welle Türkçe
    07.10.2017 - 15:51 | Son Güncelleme:

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller’le koalisyon görüşmeleri yapılacağını açıkladı.

    CDU Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, partisinin gençlik örgütlenmesi Junge Union’un Dresden’de düzenlenen etkinliğine katıldı. Burada bir konuşma yapan Merkel, resmi olarak ilk kez CDU/CSU’nun FDP ve Yeşiller’le koalisyon görüşmeleri başlatacağını söyledi. Görüşmelerin zorlu geçeceğini belirten Başbakan, “Ancak önemli olan güvenilir bir hükümet kurmak” dedi.
    Konuşmasında partisi içinde, Hıristiyan Demokrat Birliğin oy kaybıyla ilgili yapılan tartışmalara da değinen Merkel, “Sorumluluk sahibi politikalar bir seçim sonrasında sadece şoke olmamayı, stratejik olasılıkları görebilmeyi de gerektirir” dedi. Bunun dışındaki her adımın Hıristiyan Demokrat Birlik’in konumunu zayıflatabileceği uyarısında bulunan Merkel, bunun parti seçmenlerine yönelik de doğru bir tavır olmayacağını belirtti.

    İKİ TARAF DA İYİ NİYET SERGİLEMELİ
    Konuşmasında sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) Federal Meclis’e girmesine de değinen Merkel, “Hıristiyan Birliğin daha sağında bir parti olmaması gerektiği görüşündeyim” dedi.
    Kardeş Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi ile sığınmacı sayısına üst sınır getirilmesi konusunda yaşanan görüş ayrılığına da dikkati çeken Merkel, bu konuda uzlaşma sağlanabileceğini söyledi. Merkel, iki tarafın da bu konuda iyi niyet sergilemesi gerektiğini ifade etti.

    Etiketler: ALMANYA , seçim , Hükümet , MERKEL , Koalisyon , CDU/CSU
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