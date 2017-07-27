Merkel, Erdoğan ve Trump'ı taklit etti!

Almanya’da 24 Eylül tarihinde yapılacak genel seçimler için kampanyalara yavaş yavaş start veriliyor. Washington Post gazetesi Angele Merkel’in seçimler için hazırlattığı afişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump’u örnek aldığını yazdı.

Washington Post, Angela Merkel’in, "İçinde iyi ve severek yaşanan bir Almanya için" sloganıyla hazırlanan afişinde Erdoğan ve Trump’un seçmenlerine verdiği mesajla benzeşen yönler olduğunu yazdı. Washington Post dünyanın diğer ülkelerinde kampanyalarda vatan sevgisinin sıkça kullanılan bir motif olduğunu ve bunun da normal olduğunu ancak Almanya’da bu duyguyu ifade etmenin negatif çağrışımlar yaptığını yazdı.





Yeni kampanya ile bu tutumun yavaş yavaş değiştiğini belirten gazete afişi hazırlayan Jung von Matt isimli ajansın yetkililerinin Almanya’da da bir zihniyet değişiminin yaşandığını ve Almanya’yı sevmenin artık makul karşılandığını yazdı.

Haberde, ajansın bu kampanyada örnek olarak Trump ve Erdoğan’ın örnek aldığı ve vatan sevgisi temasına aşırı sağcıların tekelinden kurtarmayı amaçladığı vurgulandı. Angela Merkel’in de bu afişi çok beğendiği bildirildi.

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