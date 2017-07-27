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    Merkel, Erdoğan ve Trump'ı taklit etti!

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 08:24Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 09:51

    ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesi, Almanya yaklaşan seçimler öncesi Angela Merkel'in hazırlattığı afişi analiz etti. Afişin görsel dilinin ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzeten uzmanlar Merkel'in iki lideri taklit ettiğini savundu.

    Almanya’da 24 Eylül tarihinde yapılacak genel seçimler için kampanyalara yavaş yavaş start veriliyor. Washington Post gazetesi Angele Merkel’in seçimler için hazırlattığı afişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump’u örnek aldığını yazdı.

    Washington Post, Angela Merkel’in, "İçinde iyi ve severek yaşanan bir Almanya için" sloganıyla hazırlanan afişinde Erdoğan ve Trump’un seçmenlerine verdiği mesajla benzeşen yönler olduğunu yazdı. Washington Post dünyanın diğer ülkelerinde kampanyalarda vatan sevgisinin sıkça kullanılan bir motif olduğunu ve bunun da normal olduğunu ancak Almanya’da bu duyguyu ifade etmenin negatif çağrışımlar yaptığını yazdı.

    Merkel, Erdoğan ve Trumpı taklit etti

    Yeni kampanya ile bu tutumun yavaş yavaş değiştiğini belirten gazete afişi hazırlayan Jung von Matt isimli ajansın yetkililerinin Almanya’da da bir zihniyet değişiminin yaşandığını ve Almanya’yı sevmenin artık makul karşılandığını yazdı.

    Haberde, ajansın bu kampanyada örnek olarak Trump ve Erdoğan’ın örnek aldığı ve vatan sevgisi temasına aşırı sağcıların tekelinden kurtarmayı amaçladığı vurgulandı. Angela Merkel’in de bu afişi çok beğendiği bildirildi.

     

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    Etiketler: ABD , Merkel , Trump
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