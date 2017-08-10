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    Merkel popularitesini kaybediyor

    DW Türkçe
    10 Ağustos 2017 - 07:57Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 07:59

    Kamuoyu araştırma enstitüsü Infratest dimap'ın ARD televizyon kanalı ve Die Welt gazetesi için yaptığı anket, Almanya'daki genel seçimlere iki aydan kısa bir süre kala önemli sonuçlar ortaya koydu.

    HÜKÜMETTEN MEMNUNİYETTE DÜŞÜŞ

    Yine de siyaset ve otomotiv endüstisi arasındaki ilişkinin yarattığı eleştirel bakış açısı, seçmenin federal hükümetten memnuniyetine de olumsuz yansıyor.

    Halihazırda federal hükümetin çalışmalarından memnun olan Almanların oranı yüzde 47'lerde seyrediyor. Oysa bu oran mayıs ayındaki ankette yüzde 55 civarındaydı.

    MERKEL 3'ÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

    Bununla birlikte son ankette, hem hükümet temsilcileri hem de muhalif politikacıların popülerliğini kaybetmesi dikkat çekiyor. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Almanya Başbakanı Angela Merkel popülaritesinden 10 puan kaybederek, yüzde 59'luk destekle en sevilen poltikacılar listesinde üçüncü sıraya geriledi.

    1 puan kaybetmesine rağmen Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble (CDU) yüzde 64'lük destekle en sevilen politikacı olurken ve 3 puan kaybetmesine rağmen yüzde 63'lük destekle Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel (Sosyal Demokrat Parti – SPD) ikinci sırada geldi. SPD'nin başbakan adayı Martin Schulz da 4 puan kaybedip yüzde 33'e düşerek şimdiye dek ARD trendlerinde aldığı en düşük değeri gördü.

    Doğrudan başbakanlık seçimi olması halinde seçmenin tercihinde bir önceki aya oranla 5 puan kaybetse de Almanya Başbakanı Angela Merkel'in koltuğunu kaybetmesi için endişelenmesine gerek yok. Halihazırda doğrudan başbakanlık seçimi olsa, seçmenin yüzde 52'si Angela Merkel'i seçeceğini belirtti. Ağustos anketi, Merkel'in sosyal demokrat rakibi Martin Schulz'u açık ara ile geride bırakacağını gösterdi. Oysa Martin Schulz başbakanlık adaylığını ilk ilan ettiği dönemde, Şubat ve Mart aylarındaki anketlerde Merkel'i geride bırakıyordu. Schulz son ankette doğrudan bir başbakanlık seçiminde ancak yüzde 30'luk bir desteğe ulaşabildi.

    Sonuçlar, ufak değişikliklere rağmen seçimlerden 6 hafta önce herhangi bir değişim atmosferine işaret etmiyor. Ankete göre, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) bu Pazar günü genel seçimler olsa yüzde 39 oya ulaşabiliyor. Bu oran, Temmuz ayında da yüzde 39 olarak kaydedilmişti. Son ankete göre Sosyal Demokratlar ise seçmenin ancak yüzde 24'ünün desteğini alabiliyor. Sosyal Demokratlar, bu değerle bahar aylarındaki kısa süreli Schulz efektinin ardından eski değerlerine geri dönmüş görünüyor.

    Etiketler: ALMANYA , MERKEL , alman
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