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    Merkel: Bunlar ırkçı ifadeler

    BERLİN
    29.08.2017 - 16:58 | Son Güncelleme: 29.08.2017 - 16:58

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, İslam ve göçmen karşıtı sağ popülist parti AfD’nin listebaşı adayı Alexander Gauland’ın ırkçı hakaretine maruz kalan Uyum Bakanı Aydan Özoğuz’a sahip çıktı.

    BAŞBAKAN Merkel, yıllık basın toplantısında Gauland’ın sözlerini nasıl yorumladığı sorusuna, şu yanıtı verdi: 

    “Bunlar ırkçı ifadeler. Benim bütün bakanlarım bu sözleri kendilerine söylenmiş olarak aldı. Bu asla kabul edilemez.”
    Merkel, bu eleştirisini yaparken AfD’nin ve Gauland’ın adını anmadı.

    Merkel: Bunlar ırkçı ifadeler

    AfD’li Gauland, aşırı sağcıların güçlü olduğu Thüringen Eyaleti’nin Eichsfeld kentinde partililere konuşurken, Bakan Özoğuz’un bir röportajında, “Dilin ötesinde spesifik bir Alman kültürü tanımlanamaz” dediğini söyledi ve şöyle eleştirdi:
    “Bunu da bir Alman Türk’ü söylüyor. Onu Eichsfeld’e davet edin ve spesifik Alman kültürünün ne olduğunu ona anlatın. O zaman bir daha hiç buralara gelmez ve biz de, Tanrı’nın yardımıyla kendisinden Anadolu’da kurtulmuş oluruz.”
    Ancak Gauland’ın genelde çöplerden kurtulmak, imha etmek anlamında kullanılan, Almanca ‘entsorgen’ sözcüğünü kullanmıştı.

    Merkel: Bunlar ırkçı ifadeler

    Etiketler: MERKEL , Alexander Gauland , ALMANYA , Aydan Özoğuz , AfD
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