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    Merkel, 5 yıldır tatilde aynı kıyafetleri giyiyor

    Hürriyet Haber
    02 Ağustos 2017 - 11:01Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 11:09

    Almanya Başbakanı Angela Merkel geçtiğimiz günlerde tatil fotoğraflarıyla gündeme oturdu. Alman Şansölyesi, tatilini son altı yıldır yaptığı gibi İtalyan Alplerinde Solda’da doğa yürüyüşleri yaparak geçiriyor. Merkel'in 2012 yılından bu yana tatilde aynı kıyafetleri giymesi ise sosyal medyada çok konuşuldu.

    Merkel’in basına yansıyan fotoğraflarındaki dikkat çeken detay ise, tatillerini sadece aynı yerde değil aynı zamanda aynı kıyafetlerle geçirmesi oldu. 

    Merkel, 5 yıldır tatilde aynı kıyafetleri giyiyor

    2013

    Fotoğraflar, Merkel’in 2012 yılından itibaren kocası Joachim Sauer ile birlikte çıktığı tatillerinin hepsini aynı yerde ve aynı kıyafetlerle geçirdiğini ortaya koydu.

    Merkel, 5 yıldır tatilde aynı kıyafetleri giyiyor

    2015

    Merkel’in her sene tatilinde pembe kareli bir gömlek, bej pantolon ve dağcı botları giydiği görüldü. Alman Şansölyesinin tatil dolabında değişen tek şey ise sadece üstüne giydiği farklı ceketler oldu. 

    Merkel, 5 yıldır tatilde aynı kıyafetleri giyiyor

    2016

    Merkel, bu seneki ziyaretinde de aynı kıyafetleri giydi... (En üstte)

     

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    Etiketler: Angela merkel , almanya , ALMAN
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