Merkel, 5 yıldır tatilde aynı kıyafetleri giyiyor

Merkel’in basına yansıyan fotoğraflarındaki dikkat çeken detay ise, tatillerini sadece aynı yerde değil aynı zamanda aynı kıyafetlerle geçirmesi oldu.

2013

Fotoğraflar, Merkel’in 2012 yılından itibaren kocası Joachim Sauer ile birlikte çıktığı tatillerinin hepsini aynı yerde ve aynı kıyafetlerle geçirdiğini ortaya koydu.

2015

Merkel’in her sene tatilinde pembe kareli bir gömlek, bej pantolon ve dağcı botları giydiği görüldü. Alman Şansölyesinin tatil dolabında değişen tek şey ise sadece üstüne giydiği farklı ceketler oldu.

2016

Merkel, bu seneki ziyaretinde de aynı kıyafetleri giydi... (En üstte)

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