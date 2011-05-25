Meridian for Business, 26 MayÄ±s'ta satÄ±lacak

Varyap Meridian projesi dahilinde Ä°stanbul'un yeni finans merkezi AtaÅŸehir'de inÅŸa edilen Meridian for Business ofisleri aÃ§Ä±k artÄ±rma usulÃ¼ ile 26 MayÄ±s 2011 tarihinde satÄ±ÅŸa sunuluyor. 45 metrekare ile 1.000 metrekare arasÄ±nda deÄŸiÅŸen bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte ofis Ã¼nitelerinden oluÅŸan ve yoÄŸun Ã¶n talep gÃ¶ren bina, 26 MayÄ±s'ta aÃ§Ä±k artÄ±rma yÃ¶ntemiyle ilgilenenlere arz edilecek.Â

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TOKÄ° iÅŸtiraki Emlak Konut GYO ile HasÄ±lat PaylaÅŸÄ±mÄ± Modeli ile inÅŸa edilen LEED kayÄ±tlÄ± TÃ¼rkiye'nin ilk yeÅŸil karma konut projesi Varyap Meridian, 2010'da DÃ¼nyanÄ±n En Ä°yi Mimari Projesi seÃ§ilmiÅŸti. Varyap Meridian projesinde, 20 ile 61 kata sahip 5 rezidans, kule iÃ§erisinde 1,500 konut, 50 bin metrekarelik kiralÄ±k alana kurulan bir iÅŸ merkezi,Â Meridan for Business ile birlikte toplamda 6 kule ve 3 adet yatay ticari blok bulunuyor.

Ä°stanbul Finans Merkezi'nin ilk iÅŸ, otel ve kongre merkezi



Finans merkezinin satÄ±ÅŸa sunulan ve Asya yakasÄ±nÄ±n yeni iÅŸ, otel ve kongre merkezi projesi olan Meridian for Business'Ä±n, uluslar arasÄ± standartlarda ofis Ã¶zellikleriyle Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Varyap CEO'su ErdinÃ§ VarlÄ±baÅŸ, "Meridian for Business, ABD ve UzakdoÄŸu'da benzerleri ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, aynÄ± binada otel ve ofis hizmetini en Ã¼st seviyede veren, Ã¶zellikle iÅŸ insanlarÄ±nÄ±n tÃ¼m ihtiyaÃ§larÄ±na cevap vermeyi hedefleyen Ã§ok Ã¶zel bir proje olarak tasarladÄ±k. BÃ¶ylece yeni finans merkezi, uluslararasÄ± niteliklerde ilk iÅŸ merkezi ve otel binasÄ± ile tanÄ±ÅŸÄ±yor" ÅŸeklinde konuÅŸtu. ErdinÃ§ VarlÄ±baÅŸ, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"80.000 metrekarelik inÅŸaat alanÄ±na sahip olan Meridian for Business,Â Anadolu yakasÄ±nÄ±n yeni kongre, fuar ve iÅŸ merkezi olacak. Proje dahilinde 45 metrekare ile 1,000 metrekare arasÄ±nda deÄŸiÅŸen boyutta ofis seÃ§eneklerimiz bulunuyor. Ä°ÅŸletmesini ise uluslararasÄ± bir markaya vereceÄŸiz. Meridian for Business, 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otel, toplantÄ± odalarÄ±, aÃ§Ä±k-kapalÄ± havuzlarÄ±, spa-spor merkezi, kÃ¼tÃ¼phane, konsiyerj hizmetleri, eÄŸlence ve hobi odalarÄ±, sekreterya, restoran ve kafeleri ile birlikte, yeni nesil ofis anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± ilk defa TÃ¼rkiye'ye getiriyor."

Anadolu YakasÄ±'nÄ±n ilk Kongre Merkezi



ErdinÃ§ VarlÄ±baÅŸ, Meridian for Business kapsamÄ±nda; 1,150 metrekare bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde kongre ve balo salonunun yanÄ± sÄ±ra, 250 ile 680 metrekare bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§ok amaÃ§lÄ± salonlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. VanlÄ±baÅŸ, "Kolonsuz inÅŸa edilen kongre ve Balo Salonu, her tÃ¼rlÃ¼ organizasyonun yapÄ±labileceÄŸi ve farklÄ± fonksiyonlara hizmet etmek Ã¼zere tasarlandÄ±. Varyap Meridian projesinin dahilinde inÅŸa edilen ofis projesinin mimarisini de yine RMJM Grubu Ã¼stlendi" dedi.

"Varyap Meridian'Ä± taÃ§landÄ±racak"



Varyap'Ä±n 2011 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi projelerin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 2 milyar dolarÄ± bulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Varyap CEO'su ErdinÃ§ VarlÄ±baÅŸ, "DÃ¼nya tarafÄ±ndan tescillenmiÅŸ Varyap Meridian projesi kapsamÄ±nda yer alanÂ Meridian for Business ofis binasÄ±nÄ±, 26 MayÄ±s tarihinde aÃ§Ä±k artÄ±rma usulÃ¼ ile satacaÄŸÄ±z. Varyap Meridian'da Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z projeksiyonlara ve ortaklarÄ±mÄ±z olarak nitelendirdiÄŸimizÂ mÃ¼ÅŸterilerimize verdiÄŸimiz sÃ¶zlere baÄŸlÄ± kalarak, Varyap Meridian projesinde sona yaÅŸlaÅŸmÄ±ÅŸ bulunuyoruz" dedi.

En Ã§ok kazandÄ±ran projeler arasÄ±nda



Varyap Meridian projesinin, baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bugÃ¼ne kadar artan satÄ±ÅŸ ve pirim performansÄ± ile sadece TÃ¼rkiye'de deÄŸil dÃ¼nyada da yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n ilgisini Ã§ektiÄŸini vurgulayan ErdinÃ§ VarlÄ±baÅŸ, "Proje, tamamlanÄ±ncaya kadar yÃ¼zde 300'e varan oranda pirim yapmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Varyap Meridian projesinin altÄ±n deÄŸeri"



Varyap CEO'su ErdinÃ§ VarlÄ±baÅŸ, "Varyap Meridian'da, 2 yÄ±lda, 3.000-3.500 TL'lerden 7.000 TL'lere Ã§Ä±kan bir metrekare fiyat grafiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bunun, projeksiyonlarÄ±mÄ±z ve satÄ±ÅŸ realizasyon verilerimize gÃ¶re, 10.000 TL/m2'yi aÅŸacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rebiliyoruz. Fiyat merkezi hayata geÃ§tiÄŸinde, bu fiyatlarÄ±n Ã§ok yukarÄ± eÄŸilim gÃ¶stereceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz mÃ¼ÅŸterilerimize kazandÄ±rarak bÃ¼yÃ¼meyi seviyoruz. Bizim ilk gÃ¼nden beri amacÄ±mÄ±z, piyasadaki en hÄ±zlÄ± satÄ±ÅŸÄ± yapmak deÄŸil, prim yaptÄ±rarak belli zaman aralÄ±ÄŸÄ±na satÄ±ÅŸlarÄ± yaymaktÄ±r" diye konuÅŸtu.Â Â

Varyap Meridian'da TÃ¼rkiye'nin en dÃ¼ÅŸÃ¼k faizli konut kredisi



VaryapÂ Meridian'da, yÃ¼zde 1 peÅŸin ve yÃ¼zde 75 banka kredisine ek olarak, kalan yÃ¼zde 24'lÃ¼k kÄ±sÄ±m iÃ§in aylÄ±k 0.44 faiz oranÄ± ile Varyap Kredisi kullanÄ±labiliyor. Akbank, Halkbank ve VakÄ±fbank, Varyap Meridian'a kredi saÄŸlayan anlaÅŸmalÄ± bankalar arasÄ±nda yer alÄ±yor.

SertifikalÄ± ilk yeÅŸil proje



Proje alanÄ±nÄ±n yÃ¼zde 85'i yeÅŸil alandan oluÅŸan Varyap Meridian'da, tasarÄ±m aÅŸamasÄ±nda alÄ±nan Ã¶nlemler, Ã§evreci malzeme seÃ§imi, atÄ±k yÃ¶netimi ve elektriÄŸin bir kÄ±smÄ±nÄ±n rÃ¼zgar ve gÃ¼neÅŸ enerjisinden yararlanÄ±larak Ã¼retilmesiyle, yÃ¼zde 40'a varan enerji ve su tasarrufu hedefleniyor. Proje, bu yanÄ±yla sakinlerine, yÃ¼ksek konforun yanÄ± sÄ±ra minimum tÃ¼ketim maliyeti saÄŸlÄ±yor. Projeyi yeÅŸil bina sÄ±nÄ±fÄ±na alan en Ã¶nemli detaylarÄ±n baÅŸÄ±nda ise, atÄ±k maliyetlerinin yÃ¼zde 50-90 arasÄ±nda, CO2 salÄ±nÄ±mÄ±nÄ±n yÃ¼zde 35 oranÄ±nda azaltÄ±lmasÄ± geliyor. Enerji tasarrufuna iliÅŸkin alÄ±nan bu Ã¶nlemler, aidat giderlerinin de dÃ¼ÅŸmesini saÄŸlayacak.

LEED'den sonra "Karbon Ayak Ä°zi" uygulamasÄ±



Varyap, LEED kriterlerini uygulayan TÃ¼rkiye'nin ilk firmasÄ± olma geleneÄŸini ÅŸimdi de iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda bilinÃ§ oluÅŸturmak, baÄŸlÄ± olarak Ã§evreye verilen zararÄ±n Ã¶lÃ§Ã¼lebilirliÄŸi ve telafisi konusunda insanlarÄ± bilinÃ§lendirmek amacÄ±yla kurumsal olarak "Karbon Ayak Ä°zi" uygulamasÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. ErdinÃ§ VarlÄ±baÅŸ'Ä±n Karbon Ayak Ä°zi uygulamasÄ± ile ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ÅŸÃ¶yle dile getirdi:Â "Ä°nÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir Ã¼rÃ¼nler, yapÄ±lar Ã¼retmek iÃ§in ilk adÄ±m yeÅŸil binalarÄ±n inÅŸa edilmesidir. 2009 Ocak ayÄ±nda LEED'e kaydÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±rÄ±rken, yeÅŸil piyasada bir tek biz vardÄ±k. BugÃ¼n TÃ¼rkiye'de LEED almÄ±ÅŸ ya da alma yolunda olan 40 proje bulunmaktadÄ±r. Bu da TÃ¼rkiye'nin bu sektÃ¶re ne kadar Ã§abuk adapte olduÄŸunun bir gÃ¶stergesidir."Â

Depreme KarÅŸÄ± Teknolojik Yenilik



Varyap Meridian projesi, deprem bÃ¶lgelerinde kritik Ã¶neme sahip olan beton sistemi ile inÅŸa edilerek, TÃ¼rkiye'nin yÃ¼ksek teknolojili projelerinden birisi olma Ã¶zelliÄŸiyle dikkati Ã§ekiyor. Projede, bir metrekarede 6 bin ton yÃ¼k taÅŸÄ±yan C60 beton kullanÄ±ldÄ±. Proje, otoparklarÄ± ile otopark mimarisinde yeni bir trende Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ederek hem enerji tasarrufu, hem de konforu bir arada sunuyor. 2.30 - 2.70 m kat yÃ¼ksekliÄŸi ile standart otoparklara gÃ¶re daha geniÅŸ ve yÃ¼ksek olan Varyap Meridian otoparklarÄ±, kat yÃ¼kseÄŸi ile araÃ§ sahiplerine kullanÄ±m kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlayacak.

Varyap Meridian'da kullanÄ±lan teknolojiler ile inÅŸaat maliyetleri bÃ¼yÃ¼k oranda artsa da, bu yaklaÅŸÄ±m,Â Â uzun vadede ortak alanlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n gÃ¼neÅŸ panelleri ve rÃ¼zgÃ¢r tÃ¼rbinleriyle Ã¼retilecek enerjiyle aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak. YaÄŸmur ve gri sularÄ±n toplanarak, yeÅŸil alanlarÄ±n sulanmasÄ± sayesinde de,Â binalarÄ±n toplam maliyetleri dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lecek ve bÃ¶ylece yÃ¼ksek oranda verimlilik elde edilecek.

Le Monde'un deÄŸerlendirmesi: "Bu yeÅŸil proje, devrim niteliÄŸinde."



Varyap Meridian'Ä±n baÅŸarÄ±sÄ±, Herald Tribune, New York Times ve CNN International'dan sonra son olarak Fransa'nÄ±n en yÃ¼ksek tirajlÄ± ve dÃ¼nyanÄ±n en itibarlÄ± gÃ¼nlÃ¼k haber gazetelerinden Le Monde'da haber konusu oldu. Haber, "Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±'nda 'bir yeÅŸil ÅŸehir' Ã¶rnek olmayÄ± umuyor" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile yayÄ±nlandÄ±. Le Monde haberinde, ÅŸu deÄŸerlendirmeye yer verdi: "13 milyondan fazla Ã§alÄ±ÅŸan insanÄ± barÄ±ndÄ±ran ve kentsel geliÅŸmenin 'sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir' bir Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retemediÄŸi bir mega kentte, inÅŸaat ÅŸirketi Varyap'Ä±n inÅŸa ettiÄŸi 'yeÅŸil projesi', kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± bir devrim niteliÄŸinde."

Mimaride Ã§Ä±tayÄ± yÃ¼kseltti, sektÃ¶rÃ¼nde standartlarÄ± belirliyor



Varyap Meridian, mimaride mÃ¼kemmeliyet geleneÄŸini devam ettirerek, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ticari tasarÄ±m konusunda yeni bir sektÃ¶r standardÄ± oluÅŸturmayÄ± vaat ediyor. Ä°stanbul'un tarihi yarÄ±madasÄ±na ve siluetine gÃ¶nderme yapan bu eÅŸsiz tasarÄ±m, teknolojik alt ve Ã¼st yapÄ±sÄ±yla da Ä°stanbul'un en seÃ§kin gayrimenkul projesi ve markalarÄ±ndan birisi olarak deÄŸerlendiriliyor.

GeleceÄŸin binalarÄ± ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, "GeleceÄŸin binasÄ± yeÅŸildir, geleceÄŸin binasÄ± demokratiktir, geleceÄŸin binasÄ± teknolojiktir, geleceÄŸin binasÄ± insanidir ve geleceÄŸin binasÄ± kozmopolittir" tanÄ±mlamasÄ±nÄ± yapan ErdinÃ§ VarlÄ±baÅŸ, firma olarak dÃ¼nyanÄ±n gayrimenkul sektÃ¶rÃ¼ndeki 10 firmasÄ±ndan birisi olabilmeyi hedeflediklerini sÃ¶yledi. VarlÄ±baÅŸ, "nasÄ±l ki, TÃ¼rkiye ekonomisi dÃ¼nyada 10 bÃ¼yÃ¼k ekonomi iÃ§inde olmayÄ± hedefliyorsa, biz de Varyap olarak TÃ¼rkiye gayrimenkul sektÃ¶rÃ¼nde, TÃ¼rkiye'nin hedefinin gerisinde kalmadan ilerlemek istiyoruz" diye konuÅŸtu.

35 yÄ±llÄ±k bir geÃ§miÅŸi, yenilikÃ§i ve her zaman mÃ¼kemmeli arayan iÅŸ yapma biÃ§imiyle Varyap, Ã¼lke ekonomisine katkÄ±da bulunurken, eÄŸitim, kÃ¼ltÃ¼r ve sanat alanlarÄ±nda, sosyal sorumluluk projelerini desteklemeye ve topluma katma deÄŸer saÄŸlamaya devam ediyor. GeleceÄŸe emanet edilecek yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± oluÅŸtururken "hayata deÄŸer katma" ve "Ã§evreyi koruma" ilkesi, Varyap'Ä±n iÅŸ yapma disiplinlerindeki ana rotasÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. Ã–dÃ¼l rekorlarÄ± kÄ±ran Varyap Meridian projesi, bu disiplinler iÃ§inde inÅŸa edilen Grubun, gurur projelerinden birisi olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

VarlÄ±baÅŸ Holding bugÃ¼n 7 bine yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, alt yÃ¼kleniciler ve Ã§Ã¶zÃ¼m ortaklarÄ±yla birlikte, 20 binden fazla kiÅŸiye doÄŸrudan ya da dolaylÄ± olarak istihdam saÄŸlÄ±yor. UzmanlÄ±ÄŸa verilen Ã¶nem, teknik bilginin gÃ¼cÃ¼ ve yenilikÃ§iliÄŸin yanÄ± sÄ±ra, ilkeli ve ÅŸeffaf Ã§alÄ±ÅŸma prensipleri, Grubun iÅŸ yapma biÃ§imi ve baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n omurgasÄ±nÄ± oluÅŸturuyor.Â

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