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    Meriç'te alabora: 2 ölü 10 kayıp

    Engin ÖZMEN / DHA
    13.02.2018 - 21:47 | Son Güncelleme:

    EDİRNE'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a gitmek isteyen kaçakların botu, alabora oldu.

    Saat 05.00 sıralarında askeri yasak bölgede devrilen bottaki bir kadının Türkçe olarak, "Çocuğumu kurtarın" diye feryat etmesinin ardından nöbetçi askerler AFAD Edirne ekiplerine haber verdi.

    Meriç Nehri'nde Zodyak botla yapılan aramalarda 6 yaşlarında ve 3 yaşında 2 erkek çocuğun cesedi çıkarıldı. Kaçaklara ait olduğu sanılan bir bot ve bazı kıyafetler bulundu. Kentte aralıklarla yağan yağmurların ardından debisi yükselen nehirde akıntıya kapıldığı sanılan en az 10 kaçağı arama çalışmaları sürüyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika
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