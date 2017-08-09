Meriç Nehri'nde korkutan görüntü

Kapıkule Sınır Kapısı yolun üzerinde Kazonova, Vişnelik Mevkii’nde binlerce balık, Meriç Nehrinin kolu olan akarsuda, suyun üstüne çıkmış şekilde görüntülendi. Çevreye kötü kokuların yayılmasıyla, bir vatandaş kokunun merkezinin Meriç Nehrinin kolu olan akarsudan geldiğini tespit etti. Telef olmuş binlerce balığı cep telefonu kaydeden Metin Aydın, “Bu akarsu Meriç Nehri’nin bir kolu. Meriç Nehrinde yapılan ıslah çalışmasında, yanlış bir uygulama yapıldığı için balık ölüleri gerçekleşti. Balıklar oksijensiz kaldı. Nehre çift taraflı dolgu yaptılar, arada kalan balıklar öldü. Ölü görünen balıkların dışında daha çok balık öldü. Çalışmalarda hassasiyet gösterilmediği taktirde balıklar ölmeye devam edecek.Martılar ve leylekler ölü balıkları yiyor” şeklinde konuştu.

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