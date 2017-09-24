Merdeces'ten akıllı otomobil farı

Stuttgart'taki Mercedes-Benz merkezinde karanlık bir garajda düz gri bir S-Sınıfı, firmanın yeni far sistemini tanıtmakta. Aracın farları beyaz bir duvar karşısında açılıyor ve çok parlak olmayan bu ışık üzerinde, gerçek dünya gecelerinde Mercedes'in ışıkları ile kör olmayacak olan karşıdan gelecek araçlar karanlık hareketli kareler olarak gözükmekte. Bu sistemin, diğer sürücüleri tehlikeye etmeden geceleri görmenin oldukça mükemmel bir yolu olduğu söylenebilir.

Mercedes, farlarına temel olarak bir dijital projektör ekleyerek ışığın nereye ve nasıl gönderildiğini kontrol edebiliyor. Firmanın Digital Light sistemi sadece önünüzdeki sürücüleri kör etmeden yolu aydınlatmakla kalmayıp, direkt olarak yol üzerine de bilgi yayınlayabiliyor. Yani bu sistemin aynı zamanda asfalt için bir HUD olduğu da söylenebilir.





Frankfurt otomobil fuarı ardından yapılan gösterimde aracın algılayıcıları ve yazılımının yol durumuna göre ne zaman ve nereyi aydınlatacağına nasıl karar verdiği açıklandı. Sistem, üç LEDli bir yüksek çözünürlüklü aydınlatma modülü kullanmakta. Bu ışıklar, iki konuma sahip olan (açık ve kapalı) bir DLP çipi üzerine odaklanıyor. Bütün bu küçük aynalar ile de Mercedes, şu andaki S-Sınıfı farlarında bulunan 84 LED'den çok daha düzgün görüntüler ortaya çıkartabilmekte. Sistem, bir film oynatabilecek kadar (siyah-beyaz olsa da) yüksek çözünürlüğe sahip durumda.

Bunun sonucu olarak da direkt olarak yola bilgi yayınlayabilme yeteneği ortaya çıkıyor. Mercedes, şu anda ne tür bilgilerin yola sunulabileceğini düşündüğünü ve HUD ile aynı bilgilerin kopyalanmasının mantıklı olduğunu düşünmediğini söylemekte. Mantıklı olan şeylerden biri, yolda bir sorun olduğu zaman sürücüyü yönlendirebilecek ışıklar yayınlamak olmakta. Hatta araçlar, yol durumu hakkında trafik işaretlerini de sürücü için yola yansıtabilirler.

Tabi ki tüm erken süreç teknolojileri gibi bu teknolojinin de bazı problemleri bulunmakta. Araçların bu teknolojiye sahip olabilecekleri bazı ülke ve eyaletlerdeki kanunlar, bu özelliğin büyük bir kısmını engelleyebiliyor.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BİLGİSAYARINIZA ÖZEL 44 MUHTEŞEM DUVAR KAĞIDI