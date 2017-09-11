Mercedes'ten tarihi karar: Bundan sonra tüm modellerinde...

Daimler CEO'su Dieter Zetsche, 2022'ye kadar Mercedes'in tüm modellerinde elektrikli opsiyonun da tüketicilere sunulacağını açıkladı. Ayrıca şirket, Smart markasını da komple elektrikle çalışan bir marka haline dönüştürecek.

EN AZ 50 MODEL

Mercedes'in Almanya'da düzenlediği yatırımcı toplantısında konuşan Zetsche, en az 50 modelde elektrikli opsiyon da geliştireceklerini açıkladı. Bu araçlardan bazıları hibrid bazıları da tamamen elektrikle çalışan modeller olacak.

Mercedes bu dönüşümü 2022'ye kadar tamamlayacak.