Mercedes'in İstanbullu CEO'suna güldüren teklif

Linkedln ekibinin gönderdiği “Dieter, BMW’de sizin vasıflarınıza uyan işleri keşfedin” mesajına Dieter Zetsche esprili bir dille hem İngilizce hem Almanca

cevap verdi.

Rakibi BMW’ye yönelik iş tavsiyesi sonrası Zetsche, Linkedln’daki 40 bine yakın takipçisine gönderdiği mesajda, “Değerli Linkedln takımı çok teşekkür ediyorum. Buradaki ilk birkaç ayımda gerçekten büyük keyif aldım ve bana tavsiye ettiğiniz kariyer seçeneklerini görmek gerçekten büyüleyiciydi” açıklamasını yaptı.

Zetsche’nin mesajın sonuna koyduğu emoji de Linkedln tavsiyesine gerçekten güldüğünü ortaya koyuyordu.









TEK BAĞIM BIYIK DEĞİL



Zetsche Linkedlh sitesine üye olduktan sonra liderlik konusunda düşüncelerini paylaşmış, elektrikli otomobil vizyonlarına ilişkin haberlere yer vererek, Tesla’yla Twitter’daki bir karışıklık hakkında konuşmuştu.







Türkiye’de 1 milyar Euro’nun üzerinde yatırımı olan Mercedes-Benz’in Başkanı Dr. Dieter Zetsche sık sık geldiği İstanbul’da, “Türkiye ile tek bağım bıyıklarım değil. Türkiye’de büyümek için bütün fırsatları değerlendiriyoruz” açıklaması yapmıştı.

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