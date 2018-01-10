Mercedes-Benz'den yeni multimedya sistemi

MBUX, yüksek çözünürlüklü dokunmatik geniş ekran, artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip navigasyon ekranı ve “Hey Mercedes” anahtar sözcüğü ile aktif hale gelen doğal dil anlama özelliği ile akıllı sesli kontrol gibi özelliklerle dikkat çekiyor.

Mercedes-Benz’in tüm yeni nesil kompakt sınıf otomobillerinde kullanıma sunacağı MBUX, 2018 yılının ilkbahar aylarında yeni A-Serisi ile üretim programına dâhil oluyor. Sistem; orta konsoldaki touchpad yüzey, dokunmatik ekran ve direksiyon simidindeki kontrol düğmeleri olmak üzere birbirini tamamlayan dokunmatik kullanım konseptiyle öne çıkıyor. MBUX, sezgisel kullanıcı deneyimi kadar sürücünün dikkatini daha az dağıtıyor olmasıyla da önemli bir avantaj sunuyor.

Mercedes-Benz Las Vegas'ta 613 m2 büyüklüğündeki standında buna ek olarak Mercedes-Benz Concept EQA, smart vision EQ fortwo konsept otomobilleri ve Mercedes-AMG Project ONE otomobili ile yakıt hücresi ve batarya ile çalışan elektrikli otomobili yeni Mercedes-Benz GLC F-CELL'i de seri üretim öncesi ilk kez sergiliyor.

Mercedes-Benz, Concept EQA konsept aracı ile EQ stratejisini kompakt sınıfa nasıl aktaracağını gözler önüne seriyor. Fuarda aynı zamanda, performans ve spor otomobil markası Formula 1 Hybrid teknolojisine sahip bir süper spor otomobil olan Mercedes-AMG Project ONE ziyaretçiler ile tekrar bir araya geliyor. Elektrikli ve otonom sürüş özelliğine sahip smart vision EQ fortwo ise direksiyonsuz ve pedalsız yapısıyla geleceğin şehir içi ulaşımına akıllı bir çözüm sunuyor.

Bunun dışında Las Vegas, Mercedes-Benz'in beş kıtada otonom sürüş fonksiyonlarını test ettiği “Akıllı Dünya Sürüşü”nün son durağını oluşturuyor. Test aracı Kaliforniya ve Nevada'daki son etapta, sürücü destek sistemlerinin daha da geliştirilmesi için ABD'ye has çok değerli bilgiler topladı. Los Angeles bölgesindeki geniş bir alanda ve ardından Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı’na yapılan otonom test sürüşü, yoğun şehir trafiğinde ve otoyollardaki sürüş davranışlarının değerlendirilmesine odaklandı. Testin odak noktasını özellikle okul servisleri ile ülkeye özel şerit işaretlerinin, şeritlerin ve hız işaretlerinin tespit edilmesi oluşturdu. Tüm bunlara ek olarak ayrıca yenilikçi DIGITAL LIGHT sistemi de test edildi.