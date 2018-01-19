Mercedes-Benz Türk, 30 milyon euroya Tourismo otobüslerini yeniledi

Mercedes-Benz Türk’ün, son teknolojik donanımları kullandığı yeni Tourismo otobüsleri yollara çıkıyor. Üretime başladığı günden bu yana 84 bin 865 adet otobüs üreten Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda günde 17 otobüs üretiyor ve Türkiye yollarındaki her iki otobüsten birine imza atıyor.

Yeni Tourismo otobüslerinin 3 ana modelinin tanıtıldığı toplantıda bir konuşma yapan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, AR-GE yatırımlarına vurgu yaptı. Sülün şunları söyledi:

“Yıllardır tüm dünyaya ihraç ettiğimiz otobüsleri, Türkiye’de AR-GE Merkezimizde geliştiriyor, Hoşdere Otobüs Fabrikamızda üretiyoruz. Bu gelenek, yenilenen Tourismo otobüslerimizle de devam ediyor. Tüm dünya Türkiye’den yollara çıkan araçlarımızı kullanıyor. Yeni Tourismo otobüslerimiz 30 milyon Avro’luk bir bütçe ile 3,5 yılda geliştirildi. Yenilenen otobüslerimizin geliştirilmesinde 165 bin 400 saat mühendislik çalışması yapıldı. Araçların karoser, iç donanım ve elektrik kablo altyapısı Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezi Otobüs Geliştirme ekiplerimizce geliştirildi.”

Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış ve Pazarlama Direktörü Alper Kurt ise yeni Tourismo otobüslerin güçlü ve ön plana çıkan yönlerini anlattı: “Ürün portföyümüzü pazar ihtiyaçları doğrultusunda sürekli yeniliyoruz. Bu defa Tourismo’yu yenileyerek Tourismo 15 RHD, Tourismo 16 RHD ve Tourismo 16 RHD 2+1 araçlarımızı yeni donanımlar ile güçlendirdik. Türkiye’de son dönemde 2+1 araçlara ilgi duyuluyor. Diğer versiyonlarıyla birlikte 2+1 otobüsümüze olacak ilginin yoğun olacağını düşünüyoruz. Yeni Tourismo tüm güvenlik donanımları ile bir Mercedes-Benz otomobille aynı seviyede. Hoşdere Otobüs Fabrikamızdaki mühendislerimizin katkılarıyla geliştirdiğimiz Tourismo araçlarımızı müşterilerimizin beklenti ve taleplerine uygun özelliklerle ürettik.”

Mercedes-Benz Türk, tümü 2 akslı olmak üzere, yeni Tourismo’nun 2 farklı uzunluk seçeneğinde otobüsünü 3 farklı model ile piyasaya sundu;

*2+2 koltuklandırma düzenindeki Tourismo 15 RHD, 50 yolcu kapasitesi ile 12,3 m uzunluğunda ve 3,7 m yüksekliğinde,

*2+2 koltuklandırma düzenindeki diğer bir model olan Tourismo 16 RHD, 54 yolcu kapasitesi ile 13,1 m uzunluğunda ve 3,7 m yüksekliğinde,

*Tourismo 16 RHD 2+1 koltuklandırma düzeninde 41 yolcu kapasitesi ile 13,1 m uzunluğa ve 3,8 m yüksekliğe sahip.

Yeni Tourismo’nun tasarımında aerodinamik yapı ön planda

Yeni Tourismo’da bir araya gelen tasarım ve işlevsellik maksimum ekonomik verimliliği ortaya çıkarıyor. Yeni modellerde en ince detayına kadar geliştirilmiş aerodinamik özellikler sayesinde, önceki modele kıyasla yakıt tüketimi oldukça düşürüldü. Yeniden tasarlanmış sürücü penceresi ve dinamik görünümlü “AquaBlade” ön cam silecekleri, görselliği zenginleştirmenin yanı sıra yakıt tüketiminin ve sürüş gürültülerinin en aza indirilmesine de büyük katkı sağlıyor. Tüm modellerde standart olarak yer alan halojen farlar, LED gündüz farları, LED sinyal lambaları, sis farları, yağmur-ışık sensörü, elektrik kumandalı ve ısıtmalı yan aynalar ve Tourismo 16 RHD 2+1 modelinde standart olarak bulunan viraj içi aydınlatma ışıkları sayesinde daha güvenli bir sürüş imkânı sağlanıyor.

Otobüsün iç mekânı daha konforlu hale getirildi

Özel servis setleri, opsiyonel olarak tüm koltuklarda sunulan USB şarj üniteleri ve 230 volt prizler, tüm elektronik aygıtlar için güç sağlıyor ve yolculuğu keyifli hale getiriyor. Ayrıca, yeni mutfak ünitesi uzun yolculukları daha keyifli kılıyor. Yenilenen monokrom kokpitinde, çok fonksiyonlu direksiyon simidi, yüksek çözünürlüklü renkli ekrana sahip yeni gösterge paneli ve yeni bir elektronik anahtar sistemi bulunuyor. İç donanımda koltuk tipleri, koltuklandırma düzenine göre değişiklik gösteriyor. 2+2 koltuklandırma düzenindeki Tourismo 15 RHD ve Tourismo 16 RHD modellerinde, Mercedes-Benz standart koltuklar için opsiyonel olarak Softline döşeme seçenekleri sunuluyor. Tourismo 16 RHD 2+1 için standart olarak Mercedes-Benz Relax koltuklar, ayarlanabilir ayak dayama üniteleriyle beraber sunuluyor. Araçtaki servis setleri de tamamen yenilendi. LED okuma lambaları, hava jetleri, servis setlerine entegre hoparlör, siyah deri servis seti döşemeleri ile tamamen farklı bir tasarım gerçekleştirildi. Tam otomatik, çift bölge (dual zone) kontrollü klima sistemi, otobüsün içerisindeki atmosferi daha da konforlu hale getiriyor. Isıtma ve iklimlendirme için kullanılan ön ve arka kontrol bölgeleri, aracın içinde homojen bir sıcaklık dağılımı sağlıyor.





Yeni Tourismo alıcıları daha ekonomik bir motora yatırım yapacak

Mercedes-Benz, yenilikçi sürüş teknolojilerini geliştirirken inovasyon konusundaki lider konumuna sadık kalmaya devam ediyor. Euro 6 BlueTec OM 470 FE (Yakıt Verimliliği Paketi) motor, çevreci ve ekonomik yönleriyle ön plana çıkıyor. 10,7 litre hacmindeki bu motor hem kompakt hem de son derece güçlü. Motor gücü, Tourismo 15 RHD modeli için 265 kW (360 PS), Tourismo 16 RHD ve Tourismo 16 RHD 2+1 modelleri için ise 290 kW (394 PS) seviyesine ulaşıyor. Yeni Tourismo’nun tüm modellerinde Mercedes-Benz GO 210-6 manuel şanzıman standart, Mercedes-Benz GO 250-8 PowerShift otomatikleştirilmiş şanzıman da opsiyonel olarak sunuluyor. Motordaki gücün optimum biçimde aktarılabilmesiyle, düşük hızlarda bile yüksek esneklik ve seri hızlanma elde edilebiliyor. İşletmeler, düşük yakıt tüketiminin, daha fazla güvenilirliğin ve uzun bakım aralıklarının keyfini sürüyor. Tüm bunlar yeni Tourismo'yu, kendisine yapılan yatırımı kısa sürede amorti eden, son derece verimli bir otobüs haline getiriyor.

Yeni Tourismo asistan sistemleriyle maksimum güvenlik sunuyor

En yeni güvenlik ve sürüş destek sistemleri, yeni Tourismo'nun daha da üstün koruma sunabilmesine olanak tanıyor. Yeni Tourismo, gelişmiş güvenlik sistemleriyle ticari araç sınıfında yeni bir standart daha belirliyor.