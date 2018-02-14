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    Meralara baz istasyonu

    ANKARA
    14.02.2018 - 19:41 | Son Güncelleme:

    YATIRIM ortamını iyileştirmek için hazırlanan torba tasarının, meralara baz istasyonu kurulmasına ilişkin maddesi Meclis’te kabul edildi.

    Meclis Genel Kurulu’nda diğer maddelerinin görüşmeleri halen süren torba tasarıya göre, elektronik haberleşme altyapısı oluşturulurken, kırsal bölgelerde mera vasfında olan yerlere de baz istasyonu ve diğer elektronik haberleşme altyapıları ve sistemleri kurulabilecek. Tarım sektörünü yakından ilgilendiren bu düzenlemenin gerekçesinde şöyle denildi:

    “Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması, kamu güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi açısından güvenlik güçlerinin taleplerinin zamanında karşılanabilmesi için tüm telekomünikasyon altyapılarının hızlı bir şekilde kurulabilmesi ve etkin b ir şekilde kullanılabilmesi önem arz etmektedir. Bu sebeple, elektronik haberleşme altyapısı oluşturulurken, özellikle kırsal bölgelerde, mera vasfında olan yerlere de baz istasyonu ve diğer elektronik haberleşme altyapıları ve sistemi kurulmasına ihtiyaç duyulabilmektedir.”

    Etiketler: TBMM , baz istasyonu , gazetehaberleri , son dakika
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