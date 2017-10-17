Meral Kaplan kimdir, kaç yaşında?

Meral Kaplan, 8 Nisan 1984 tarihinde Kırklareli Lüleburgaz mevkiinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren insanlar ile ilişki kurmak üzerine bir meslek yapmak isteyen Meral Kaplan, Trakya Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nü kazandı. Zaman içerisinde televizyona ve sinemaya karşı arkadaşlarının da desteği ile birlikte çok ciddi anlamda ilgi duymaya ve bu alana doğru eğilmeye başladı.



Öğrencilik yıllarında diksiyon ve spikerlik dersleri alarak bu alanda ilk ciddi adımlarını attı. Sonrasında ise özel tiyatro merkezlerine giderek oyunculuk eğitimleri de aldı. Meral Kaplan, Turgay Tanülkü öğrencisi olarak da ayrıca dikkat çekti. 2002 yılında En Son Babalar Duyar dizisi ile birlikte izleyici karşısına çıkarak yeteneklerini sergileme şansına sahip oldu. Meral Kaplan, 2007 yılının ilk yarısında Hepsi 1 dizisi kadrosunda küçük bir rol aldı. 2012 yılında Laz Vampir Tirakula filmi kadrosunda Mira karakterine hayat vererek başrol oynama şansına sahip oldu. Meral Kaplan, bu film projesinde Levent Sülün, Wilma Elles, Alp Korkmaz, Veysel Diker gibi isimler ile birlikte yer alma fırsatını yakaladı.