Meral Kaplan bakıcısının saldırısına uğradı

Güzel oyuncu Meral Kaplan, annesinden bile ayırt etmediği, 3 yaşındaki kızını emanet ettiği 60'lı yaşlardaki Rus bakıcısı tarafından saldırıya uğradığını iddia edip şikayette bulundu.

"BENİ ODAYA KİLİTLEDİ"

Bakıcısıyla yollarını ayırmak istediğini belirten Kaplan yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: " Bakıcımla çalışmak istemediğimi söyledim. Beni ittirdi, başım betona çarptı, ardından kalktım vazo gibi porseleni kafama indirdi. Bir saat sürdü bu çekişme, polise gitmemem için beni odaya kilitledi. Çığlıklarımı duyan komşularım beni kurtardı.' açıklamasını yaptı.

EŞİM OLANLARA KAYITSIZ KALDI

Meral Kaplan'ın 2011 yılında evlendiği eşi Erhan Kanioğlu'nu da suçladı. Ünlü oyuncu 'Eşim yıllardır bu kadınla birlikte benim üzerimde hakimiyet kuruyordu. Eşim kadını savundu. Eşimle boşanacağım. İkisine de dava açacağım.'

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