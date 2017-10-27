Meral Akşener'in A takımı belli oldu... İki sürpriz isim dikkat çekti

Genel Başkanlığını Meral Akşener’in yaptığı İYİ Parti’nin bugün basına kapalı yapılan toplantısında Başkanlık Divanı görev dağılımı belli oldu.

Aytun Çıray Genel Sekreter

Hayrettin Nuhoğlu Genel Muhasip

Koray Aydın Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, *Mustafa Erdem Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Şenol Bal Parlamento ve Siyasi İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ayfer Yılmaz Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, *Müsavat Dervişoğlu Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Durmuş Yılmaz Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ümit Özdağ Medya ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Vedat Taylan Yıldız İletişim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Şule Doğan Eğitim, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Ersagun Yücel Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

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