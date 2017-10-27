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    Haberler >Gündem>Meral Akşener'in A takımı belli oldu... İki sürpriz isim dikkat çekti

    Meral Akşener'in A takımı belli oldu... İki sürpriz isim dikkat çekti

    DHA
    27.10.2017 - 11:21 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti'de yapılan toplantı ile Başkanlık Divanı görev dağılımı da belli oldu. Üyeler arasında MHP kökenli isimler ağırlıkta.Meral Akşener'in "yol arkadaşlarım" olarak andığı Kayseri Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile Isparta Bağımsız Milletvekili Nuri Okutan'ın listede yer almaması, dikkati çekti.

    Genel Başkanlığını Meral Akşener’in yaptığı İYİ Parti’nin bugün basına kapalı yapılan toplantısında Başkanlık Divanı görev dağılımı belli oldu.

    Aytun Çıray Genel Sekreter
    Hayrettin Nuhoğlu Genel Muhasip
    Koray Aydın Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, *Mustafa Erdem Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
    Şenol Bal Parlamento ve Siyasi İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
    Ayfer Yılmaz Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, *Müsavat Dervişoğlu Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
    Durmuş Yılmaz Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
    Ümit Özdağ Medya ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
    Vedat Taylan Yıldız İletişim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
    Şule Doğan Eğitim, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
    Ahmet Ersagun Yücel Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

    A takımında MHP ağırlığıA takımında MHP ağırlığı

     

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    Etiketler: aytun çınar
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