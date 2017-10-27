Meral Akşener'in A takımı belli oldu... İki sürpriz isim dikkat çekti

Genel Başkanlığını Meral Akşener’in yaptığı İYİ Parti’nin bugün basına kapalı yapılan toplantısında Başkanlık Divanı görev dağılımı belli oldu.
Aytun Çıray Genel Sekreter
Hayrettin Nuhoğlu Genel Muhasip
Koray Aydın Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, *Mustafa Erdem Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Şenol Bal Parlamento ve Siyasi İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ayfer Yılmaz Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, *Müsavat Dervişoğlu Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Durmuş Yılmaz Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ümit Özdağ Medya ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Vedat Taylan Yıldız İletişim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Şule Doğan Eğitim, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Ersagun Yücel Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.
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