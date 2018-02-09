Meral AkÅŸener'den konuÅŸulacak iddia: GÃ¼Ã§lÃ¼ bir baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± teklifi aldÄ±m

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, medya temsilcileriyle bir araya geldi. AkÅŸener, Ä°stanbulâ€™daki toplantÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda Afrin harekÃ¢tÄ±na dikkat Ã§ekerek, Afrin bir mecburiyettir. EÄŸer dÃ¼n Suriyeâ€™yi konuÅŸabilseydik, tartÄ±ÅŸabilseydik, uygun zeminlerde mÃ¼zakere edebilseydik bu mecburiyeti yaÅŸamayabilirdik. En basitinden Hatay, Kilis, Gaziantep, Mersin vergisi ertelenen insanlar ÅŸehir olmaz, ticaret Ã¼zerinden Ã¼lkeye zenginlik katan bÃ¶lge haline gelirdi. BugÃ¼nÃ¼ de kamuoyunu nezdinde konuÅŸamÄ±yoruz, TBMM bile mÃ¼zakere edemiyoruz. YarÄ±n hangi maliyetleri yÃ¼kleneceÄŸimizi hep beraber gÃ¶receÄŸiz. Demokrasinin gÃ¼zelliÄŸi buradadÄ±r. Demokrasi her derde deva bir ilaÃ§ olmaktan ziyade, sorunlarÄ± tartÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± saÄŸlayan bir platformdur. RekabetÃ§i, demokratik siyaset bu yÃ¶nÃ¼yle hayati Ã¶neme sahiptir" dedi.



"BÄ°Z MHPâ€™NÄ°N DEVAMI DEÄžÄ°LÄ°Z"



AkÅŸener, aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. MHP ile hÄ±sÄ±m mÄ±sÄ±nÄ±z, hasÄ±m mÄ±?" ÅŸeklindeki soruya, Meral AkÅŸener, Biz kimse ile ne hasÄ±mÄ±z ne hÄ±sÄ±mÄ±z. Biz MHPâ€™nin devamÄ± deÄŸiliz. Biz CHPâ€™nin benzeri deÄŸiliz. Biz Adalet ve KalkÄ±nma Partisiâ€™nin de hasmÄ± deÄŸiliz. Biz yorulan, huzura kaÃ§an, neÅŸesi kaÃ§an, sÄ±radan insanlarÄ±n arasÄ±nda olan asgari mÃ¼ÅŸtereklerin, kardeÅŸlik, yardÄ±mlaÅŸma, gÃ¼ven duygusunun ortadan kalktÄ±ÄŸÄ± bir TÃ¼rkiyeâ€™de yeniden huzuru, gÃ¼veni ve kardeÅŸlik duygusunu oluÅŸturabilmek iÃ§in bir proje ortaya koyan, ufuk, iddia ortaya siyasi partiyiz" diye yanÄ±t verdi.



CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžANâ€™IN KARAMOLLAOÄžLU Ä°LE GÃ–RÃœÅžMESÄ°



Meral AkÅŸener, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n bugÃ¼n Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu ile yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden bir ittifak Ã§Ä±kÄ±p Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki soruya, Oradan bir ittifak arayÄ±ÅŸÄ± Ã§Ä±kar mÄ±? SanmÄ±yorum. Adalet ve KalkÄ±nma Partisiâ€™nin genel baÅŸkanÄ±, Saadet Partisi ile ittifak yapmak ister mi? Kesinlikle. Saadet Partisi yÃ¶netimi buna â€™evetâ€™ der mi? An itibarÄ±yla sanmÄ±yorum" ÅŸeklinde yanÄ±t verdi.



Meral AkÅŸener, Bir anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi yapmamÄ±z lazÄ±m. Ã‡ok Ã¶nemli akademisyenlerimiz Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ama bu anayasanÄ±n, taslaÄŸÄ±n bÃ¼tÃ¼n toplumun her katmanÄ± tarafÄ±ndan tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yorum. Ä°ddiamÄ±z, konuÅŸan TÃ¼rkiyeâ€™yi ortaya Ã§Ä±karmak" dedi



CUMHURBAÅžKANLIÄžI SEÃ‡Ä°MLERÄ°



Meral AkÅŸener, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde ikinci tura kalÄ±rsanÄ±z HDP ile ittifak yapar mÄ±sÄ±nÄ±z?" ÅŸeklindeki soruya ÅŸÃ¶yle cevap verdi:



SayÄ±n ErdoÄŸan, Adalet ve KalkÄ±nma Partisi Genel BaÅŸkanÄ± HDP ile en derin ahbaplÄ±ÄŸÄ±, dostluÄŸu iÅŸbirliÄŸini yapan ÅŸahÄ±s. TÃ¼rkiyeâ€™ye o zaman Abdullah Ã–calan ile mÃ¼zakere yolunu aÃ§an kiÅŸi, Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recini, aÃ§Ä±lÄ±mÄ±, demokratik aÃ§Ä±lÄ±mÄ±, ortaya koyan kiÅŸi. En derin, en yakÄ±n iliÅŸkileri kuran kiÅŸi. Åžimdi arkadaÅŸÄ±mÄ±z HDP ile, PKK ile ahbaplÄ±k etmiÅŸ bugÃ¼n canÄ± istedi milli ve yerli, pÃ¼r milliyetÃ§i bir dile dÃ¶ndÃ¼ ve geri kalan herkes HDP ile aynÄ± blokta. Bu doÄŸru bir ÅŸey deÄŸil. 24 yÄ±ldÄ±r aktif siyasetin iÃ§indeyim, aÃ§Ä±k, iÃ§i dÄ±ÅŸÄ± bir vatandaÅŸÄ±m ben. Ben aday olduÄŸum takdirde SayÄ±n ErdoÄŸan ikinci tura kalÄ±yor demektir. Bu gÃ¼zel bir psikoloji. BildiÄŸim kadarÄ±yla HDP, CHP adaylarÄ±nÄ± Ã§Ä±karacak, saray koalisyonu da SayÄ±n ErdoÄŸanâ€™Ä± aday Ã§Ä±karak. BaÅŸkalarÄ± Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± takdirde bugÃ¼n itibariyle 4 adaylÄ± bir yarÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Biz ikinci tura kalacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz. Ben bÃ¶yle dediÄŸim zaman arkadaÅŸlarÄ±m bana kÄ±zÄ±yor"



'HDP Ä°LE SAYIN ERDOÄžANâ€™IN ANLAÅžACAÄžINI DÃœÅžÃœNÃœYORUM BEN Ä°KÄ°NCÄ° TURDA'



AkÅŸener, Åžu anda farzÄ± mahal konuÅŸuyoruz. Belli mi olur? HDP ile SayÄ±n ErdoÄŸanâ€™Ä±n anlaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum ben ikinci turda. Ben kalmadÄ±m ikinci turda, CHPâ€™nin adayÄ± kalÄ±yor ErdoÄŸanâ€™Ä±n karÅŸÄ±sÄ±nda. Gelin sizinle iddiaya girelim HDP ile SayÄ±n ErdoÄŸan anlaÅŸÄ±r, ben kendisini tanÄ±yorsam. TanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ± sanÄ±yorum Ã§Ã¼nkÃ¼ Rizeli bir arkadaÅŸ ile evliyim. Samimiyetle sÃ¶ylÃ¼yorum, siz isteseniz de olmaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Adalet ve KalkÄ±nma Partisi Genel BaÅŸkanÄ±'nÄ±n, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± konusunu TÃ¼rkiyeâ€™nin her meselesinin Ã¶nÃ¼nde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. BaÅŸka tÃ¼rlÃ¼ TÃ¼rkiyeâ€™nin bekasÄ± ile kendi geleceÄŸini iÃ§ iÃ§e oluÅŸturmazdÄ±. Sanki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaybettiÄŸi takdirde dÃ¼nya yÄ±kÄ±lÄ±r gibi bir sÃ¶ylem ve psikoloji gÃ¶rÃ¼yorum. Onun iÃ§in o yollarÄ± kendisi daha Ã§abuk aÅŸar" diye konuÅŸtu.



ERKEN SEÃ‡Ä°M TARÄ°HÄ°



AkÅŸener, Bir erken seÃ§im bekliyor musunuz?" ÅŸeklindeki soruya ise, EÄŸer bir erken seÃ§im olacaksa bir Ã¶ngÃ¶rÃ¼ olarak 15 Temmuz 2018â€™i tarih olarak Ã¶ngÃ¶rÃ¼yorum. Bu konuda herhangi bir bilgim yok. Sadece bir Ã¶ngÃ¶rÃ¼" diye yanÄ±t verdi.



'OHALâ€™Ä° ORTADAN KALDIRMAZSANIZ...'



Meral AkÅŸener, Hangi Ã¶nemli yatÄ±rÄ±mÄ± yaparsanÄ±z yapÄ±n, eÄŸer OHALâ€™i ortadan kaldÄ±rmazsanÄ±z, hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ortaya koymazsanÄ±z, gÃ¼veni tesis etmezseniz ve ÅŸaibeli ve kirli referandumu yaÅŸadÄ±k, sonrasÄ±nda tek adam rejimi tekrar 2019â€™da kabul edilirse ne ekonomi olur, ne eÄŸitim olur, ne de genÃ§lerin umudu olur" dedi.



'OHALâ€™Ä°N UZATILMASI Ä°Ã‡Ä°N BU MÃœCADELENÄ°N SULANDIRILDIÄžINI GÃ–RÃœYORUZ'



AkÅŸener, 15 Temmuz hain kalkÄ±ÅŸmayÄ± yaÅŸadÄ±k. Tekraren bir mÃ¼cadele baÅŸlattÄ±nÄ±z, â€™YenikapÄ± Ruhuâ€™ diye bir kavram ortaya Ã§Ä±ktÄ±, milli birlik beraberlik Ã¼zerinden TÃ¼rkiyeâ€™deki bÃ¼tÃ¼n siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸlerden insanlar bunun etrafÄ±nda toplandÄ±. Ve zannedildi ki at izinin it izine karÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± bir mÃ¼cadele yÃ¶ntemi yapÄ±lacak. Bu yÃ¶ntemin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Bir borsa oluÅŸtuÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. â€™senin FETÃ–â€™cÃ¼n, benim FETÃ–â€™cÃ¼mâ€™ gibi bir ayrÄ±mÄ±n oluÅŸtuÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. OHALâ€™in uzatÄ±lmasÄ± iÃ§in bu mÃ¼cadelenin sulandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Olan garibe, fakir fukaraya oluyor. Olan dayÄ±sÄ± olmayanlara oluyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.



'GÃœÃ‡LÃœ BÄ°R BAÅžBAKAN YARDIMCILIÄžI TEKLÄ°F EDÄ°LDÄ°'



Meral AkÅŸener, Ã–zellikle SayÄ±n ErdoÄŸanâ€™Ä± Ã§ok seven gruplara sesleniyorum, â€™merhabaâ€™ diyecek kimse kalmadÄ±. SiyasetÃ§inin problemini siyasetÃ§i Ã§Ã¶zer. Gazeteci Ã§Ã¶zemez, para Ã¶dediÄŸi danÄ±ÅŸmanÄ± Ã§Ã¶zemez, biat etmiÅŸ bÃ¼rokrasi Ã§Ã¶zemez. Ä°lk Ã¶nce o biat etmiÅŸ bÃ¼rokrat satar. SayÄ±n ErdoÄŸan hapishaneye giderken yanÄ±nda olanlara bir bakÄ±n. SayÄ±n ErdoÄŸanâ€™Ä±n partisi kapatÄ±lÄ±rken beyanat verip, ceza Ã¶deyenlere bir bakÄ±n. Nevzat Ercan, Meral AkÅŸener, RÄ±za AkÃ§alÄ± â€™Refah Partisi kapatÄ±lÄ±yor, bizi ne ilgilendirirâ€™ diye bakmadan hepimiz 3 bin 5 yÃ¼zer lira para Ã¶dedik. Bunun ortadan kalkÄ±ÅŸÄ±; buraya tarihe not dÃ¼ÅŸÃ¼yorum en fazla SayÄ±n ErdoÄŸan ve AK Partililerin zararÄ±nadÄ±r. Kraldan Ã§ok kralcÄ±lÄ±k vicdanÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±r. VicdansÄ±zlÄ±k dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± getirir. Åžu soruyu sorun â€™ben burada niye oturuyorum?â€™. SayÄ±n ErdoÄŸan bir iftiraya uÄŸradÄ±, 4 gÃ¼n sonra beni aradÄ± 35 dakika bir konuÅŸma yaptÄ±k. Sonra gÃ¼Ã§lÃ¼ bir baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± teklif edildi. Soru ÅŸu; bunu kabul etseydim, bugÃ¼n Ã¶lmÃ¼ÅŸ anama sÃ¶vÃ¼lÃ¼r mÃ¼ydÃ¼? SÃ¶vÃ¼lmezdi" ÅŸeklinde konuÅŸtu.



'AK PARTÄ°â€™DEN YÃœZDE 30 Ä°YÄ° PARTÄ°â€™YE OY KAYACAK'



AkÅŸener, partisinin oy oranlarÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine, Benim ilgilendiÄŸim alan, 2001â€™de bu tarafa kaymÄ±ÅŸ 15 puanlÄ±k yani yÃ¼zde 30â€™luk ya da 47â€™nin 15â€™nden oy almak. ÅžeytanlaÅŸtÄ±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±labilirim ama sahada bir vicdanÄ±n olduÄŸunu biliyorum. Ä°sim isim vereyim ÅŸaÅŸÄ±rÄ±rsÄ±nÄ±z. Herkesin bugÃ¼n olduÄŸu gibi masa altÄ±ndan telefon etmedi dÃ¶nemlerde, herkesin omzunda elim var. Bu da bir vicdanÄ± getiriyor. Onun iÃ§in kim ÅŸeytanlaÅŸtÄ±rÄ±rsa ÅŸeytanlaÅŸtÄ±rsÄ±n, tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. AK Partiâ€™den Ä°YÄ° Partiâ€™ye kayacak baÅŸlangÄ±Ã§ iÃ§in sÃ¶ylediÄŸim 15 puan yani yÃ¼zde 30-32-35 arasÄ±ndadÄ±r" dedi.



'AFRÄ°Nâ€™DEN SONRA MENBÄ°Ã‡ VE FIRATâ€™IN DOÄžUSUNDA GEREÄžÄ° YAPILMALIDIR'



Meral AkÅŸener, MHP Genel baÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eliâ€™nin "YÃ¼zbinlerce Bozkurt ile Afrinâ€™e gideriz" sÃ¶zlerinin sorulmasÄ± Ã¼zerine ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:



Afrin ile ilgili, bu iÅŸ magazine dÃ¶ndÃ¼. SayÄ±n BahÃ§eli ciddiyetiyle tanÄ±nan bir insandÄ±r, Saray koalisyonundan sonra o da ciddiyetini kaybetti. Bu iÅŸler bÃ¶yle olmaz. Televizyon ekranÄ±ndan anlÄ±yorum iÃ§ politikada bir baÅŸarÄ± Ã¶ykÃ¼sÃ¼ olarak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde kullanÄ±lmak istendiÄŸini anlÄ±yorum. Orada bir sorun yok. Ã–nlem almak, vatandaÅŸÄ± aydÄ±nlatmak bizlerin gÃ¶revimiz. Fakat iÅŸin cÄ±lkÄ± o kadar Ã§Ä±ktÄ± ki, Afrin sanki bir Amerikaâ€™nÄ±n Irak savaÅŸÄ±ndaki gibi konuyu hiÃ§ bilmeyen, abuk sabuk, ahmakÃ§a konuÅŸmalarla basÄ±n yayÄ±n Ã¼zerinden bir tuhaf dÃ¶neme gidiyor. SavaÅŸ bile dememeliyiz biz buna. Bu bir mÃ¼dahale. TÃ¼rkiyeâ€™nin haklÄ± olduÄŸu bir mÃ¼dahale. Abuk sabuk â€™savaÅŸâ€™ diye konuÅŸtuÄŸumuz zaman yarÄ±n bunun barÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunda bÃ¼tÃ¼n bunlar karÅŸÄ±mÄ±za gelir. Ciddi dilin ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±, hercÃ¼merÃ§ iÃ§inde bir Afrin takip ediliyor. Afrin bir zorunluluktu. Afrinâ€™den sonra MenbiÃ§ ve FÄ±ratâ€™Ä±n doÄŸusunda gereÄŸi yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. FÄ±ratâ€™Ä±n doÄŸusu ve MenbiÃ§ iÃ§erideki â€™bravo aÄŸabeyâ€™ operasyonuna kurban edilmemelidir. Buna kesinlikle mÃ¼saade etmeyeceÄŸiz, takipÃ§isi olacaÄŸÄ±z. Ä°YÄ° Parti Afrin konusunda Ã§ok dikkatli bir dille gidiyor" diye konuÅŸtu.



'SAKIN OLA KÄ° BÄ°R KADINI KENDÄ°NÄ°ZE ASLA DÃœÅžMAN EDÄ°NMEYÄ°N'



Meral AkÅŸener konuÅŸmasÄ±nÄ±n sonunda bir abla tavsiyesi olarak kabul edilmesini istediÄŸini belirterek, SakÄ±n ola ki bir kadÄ±nÄ± kendinize asla dÃ¼ÅŸman edinmeyin. Bunu Ã§ok samimi sÃ¶ylÃ¼yorum. Anneler olmuyor da, eÅŸleriniz, kÄ±z kardeÅŸleriniz KadÄ±nlarÄ±n iÃ§indeki gÃ¼cÃ¼ keÅŸfettiÄŸimi sÃ¶ylÃ¼yorum" dedi.





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