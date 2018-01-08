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    Meral Akşener'den Bahçeli'ye jet yanıt

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 14:05 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a destek vereceklerini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye CHP ve HDP ile ittifak yapmasını önermesine Meral Akşener'den yanıt geldi. Akşener, "Kimse, kimin ne yapacağı konusunda akıl verme mevkisinde değil" dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Merkez binasına girerken kendisine yöneltilen soru üzerine şöyle konuştu:

    "Başkalarının iradeleri hakkında konuşmak siyasi olarak ayıptır. Kimse, kimin ne yapacağı konusunda akıl verme mevkisinde değil. Biz Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'ı şartsız şurtsuz niye destekliyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Öyle karar vermiştir, saygı duymak lazım. Bizim ne yapacağımıza da biz kendimiz karar veririz." 

    Akşener, herhangi bir ittifakın ise söz konusu olmayacağını açıkladı. 

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    Etiketler: başkanlık seçimi , ittifak açıklaması
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