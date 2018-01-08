Meral Akşener'den Bahçeli'ye jet yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Merkez binasına girerken kendisine yöneltilen soru üzerine şöyle konuştu:

"Başkalarının iradeleri hakkında konuşmak siyasi olarak ayıptır. Kimse, kimin ne yapacağı konusunda akıl verme mevkisinde değil. Biz Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'ı şartsız şurtsuz niye destekliyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Öyle karar vermiştir, saygı duymak lazım. Bizim ne yapacağımıza da biz kendimiz karar veririz."

Akşener, herhangi bir ittifakın ise söz konusu olmayacağını açıkladı.

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