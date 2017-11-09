Meral Akşener MHP'den ihraç edilen başkanla görüştü

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in daveti üzerine Ankara’ya gitti. Meral Akşener ile dün yaklaşık 1.5 saatlik bir toplantıya katılan Başkan Gökce, daha sonra 7 belediye başkanıyla birlikte İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dursun Müsavat Dervişoğlu ile düzenlenen toplantıya katıldı.

Başkan Hasan Gökce, "Genel Başkanımız Sayın Akşener, Ankara’ya davet etti. Kendisiyle 1.5 saat bir toplantı gerçekleştirdik. Daha sonra İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dursun Müsavat Dervişoğlu ile 2 saatlik bir toplantımız oldu. Ben dahil 8 belediye başkanımızın bulunduğu toplantıda yaşanan süreçle ilgili gelişmeler değerlendirildi. Ayrıca tabanla ilgili, yerel yönetimlerle ilgili, belediyecilik anlayışı ve farklı konuların değerlendirildiği verimli bir toplantı gerçekleşti" dedi.

11 Kasım Cumartesi günü yapılacak olan İYİ Parti Genel Merkez binasının açılış törenine katılacak Başkan Hasan Gökce’nin diğer belediye başkanlarıyla birlikte partiye geçmesi bekleniyor.