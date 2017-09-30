Meral Akşener: Gerekirse çadır kurarız

ERDOĞAN BU KADAR ZORLUK YAŞAMAMIŞTIR

“Bir el, kurulacak olan partimizin bütün yollarını tıkamak için elinden geleni yapıyor. AK Parti’nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yıllar önce partisini kurarken o günün güçlüleri karşısında bu kadar zorluk yaşamamıştır. O günlerde Sayın Erdoğan’ın demokrasi dışı bu davranışlarla karşılaşmasında farklı siyasi görüşlerden pek çok siyasi, arkasında durdu. Demokrasinin işlemesi için kendisine destek oldular, onlardan birisi de benim. Tarih tekerrürden ibaretmiş. Dün benzeri konularla karşı karşıya kalan Sayın Erdoğan’ın çok daha şedit bir biçimde bizim kurulacak olan partimize karşı bazı yolları tıkadığını ya da vesile olduğunu üzüntüyle öğrenmiş oluyoruz.

O GÜNÜN MAĞDURLARI ZALİM OLDU

Otellerimizin ışıkları kesildi, 7 salon üst üste iptal edildi. İyi salonlar verilmedi, izbe yerlerde konuşmaya çalıştık. O salonların sahipleri tehdit edildi. Biz de sokaklarda konuştuk. Korkunun ecele faydası yoktur. Hiçbir korku ve endişe söz konusu değil. Dün nasıl korkmadıysak, o günün güçlülerine karşı zamanın zayıflarının yanında durduysak o günün zayıfları şimdi bugünün güçlüleridir. O günün mağdurları bugünün zalimleri olmuştur. Dünün zalimlerinin karşısında kaya gibi durduysak bugün de zalimlerin karşısında kaya gibi duracağız.”

25’İNDE...

Kararlıyız, 25’inde partimizi kuruyoruz. Hiçbir yer bulamazsak şu binanın bahçesinde yapıp yine de kuruyoruz. Gerekirse çadır kuracağız, partimizi mutlaka ayın 25’inde buluşturacağız.