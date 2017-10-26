Meral Akşener, Anıtkabir'de

Akşener Anıtkabir'in ardından da Hacı Bayram Veli Camii ve Türbesini ziyaret etti.

Akşener, Anıtkabir Özel Defteri'ne şöyle yazdı:

"Aziz Atatürk,

Bugün kuruluşunu tamamladığımız İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı olarak, Kurucu Genel İdare Kurulu üyelerimiz ile birlikte huzurunuzdayız.

İyi bir Türkiye'yi gerçekleştirmek için yola çıktık.

Zaman göstermektedir ki ne zaman çizdiğiniz yoldan çıkıldı ise mutlaka ülke olarak acı bedeller ödemekteyiz.

Siz, bir ömrü Türk Milleti'ne adadınız ve her şeyinizi milletimize bırakarak aramızdan ayrıldınız. Sizin bu fedakarlığınızı örnek alarak çalışacağız ve başaracağız.

Size söz veriyoruz.

Allah bizi utandırmasın.

Ruhunuz şad olsun."