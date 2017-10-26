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    Meral Akşener, Anıtkabir'de

    AYSEL ALP/ANKARA
    26.10.2017 - 11:03 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 60 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

    Akşener Anıtkabir'in ardından da Hacı Bayram Veli Camii ve Türbesini ziyaret etti.

     Akşener, Anıtkabir Özel Defteri'ne şöyle yazdı:

    "Aziz Atatürk,
    Bugün kuruluşunu tamamladığımız İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı olarak, Kurucu Genel İdare Kurulu üyelerimiz ile birlikte huzurunuzdayız.
    İyi bir Türkiye'yi gerçekleştirmek için yola çıktık.
    Zaman göstermektedir ki ne zaman çizdiğiniz yoldan çıkıldı ise mutlaka ülke olarak acı bedeller ödemekteyiz.
    Siz, bir ömrü Türk Milleti'ne adadınız ve her şeyinizi milletimize bırakarak aramızdan ayrıldınız. Sizin bu fedakarlığınızı örnek alarak çalışacağız ve başaracağız.
    Size söz veriyoruz.
    Allah bizi utandırmasın.
    Ruhunuz şad olsun."

    Meral Akşener, Anıtkabirde

    Etiketler: Meral Akşener
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