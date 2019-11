Meraklı gezginlere kruvaziyer rehberi

YILIN YILDIZI: YUNAN ADALARI



Kruvaziyer tatilini seçen Türklerin sayısı son 10 yılda 5 bin’den 50 bin kişiye ulaştı. Geçen yıl sadece vizesiz Yunan Adaları turlarına katılanların sayısı 30 bin’i buldu.



EĞLENCEDE EN İYİ 10



1) Oasis of the Seas (5 puan),

2) Allure of the Seas (4.9 puan),

3) Disney Dream (4.8 puan),

4) Freedom of the Seas (4.6 puan), 5) Norwegian Epic (4.6 puan),

6) Norwegian Jade (4.5 puan),

7) Norwegian Jewel (4.3 puan),

8) Liberty of the Seas (4.2 puan),

9) Carnival Miracle (4.2 Puan),

10) Celebrity Constellation (4.2 puan)







TÜRKLERİN TERCİHLERİ

1) Yunan Adaları

2) Nehir Gezileri (Volga, Tuna, Ren, Dinyeper)

3) Batı Akdeniz

4) Adriyatik

5) Baltık Başkentleri

6) Norveç Fiyortları

7) Doğu Akdeniz

8) Karayip

9) Uzakdoğu

10) Yeni Zelanda / Avustralya