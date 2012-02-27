Meraklı gezginlere kruvaziyer rehberi





Son 10 yılda Karayipler’den Antarktika’ya, Norveç Fiyordları’ndan Yeni Zelanda’ya tüm kruvaziyer rotalarında 100 civarında yolculuk yaptım. Hatta geçen ay tüm dünyanın konuştuğu Costa Concordia’yla bile Akdeniz’de 10 tura çıktım. Kaptanı Francseco Schettino’yla sohbet ettim, fotoğraf çektirdim. Farklı coğrafyaları keşfederken Türk gezginlere yararlı olabilecek notlar aldım. İşte en popüler kruvaziyer rotaları ve önerilerim...



Türk gezginlerin yeni yeni farkına vardığı turistik gemi yolculuğu ya da bilinen adıyla kruvaziyer turizmi, gelişen dünya turizmine paralel olarak artık eskisinden daha da popüler.





YILIN YILDIZI: YUNAN ADALARI



Kruvaziyer tatilini seçen Türklerin sayısı son 10 yılda 5 bin’den 50 bin kişiye ulaştı. Geçen yıl sadece vizesiz Yunan Adaları turlarına katılanların sayısı 30 bin’i buldu.



EĞLENCEDE EN İYİ 10



1) Oasis of the Seas (5 puan),

2) Allure of the Seas (4.9 puan),

3) Disney Dream (4.8 puan),

4) Freedom of the Seas (4.6 puan), 5) Norwegian Epic (4.6 puan),

6) Norwegian Jade (4.5 puan),

7) Norwegian Jewel (4.3 puan),

8) Liberty of the Seas (4.2 puan),

9) Carnival Miracle (4.2 Puan),

10) Celebrity Constellation (4.2 puan)







TÜRKLERİN TERCİHLERİ

1) Yunan Adaları

2) Nehir Gezileri (Volga, Tuna, Ren, Dinyeper)

3) Batı Akdeniz

4) Adriyatik

5) Baltık Başkentleri

6) Norveç Fiyortları

7) Doğu Akdeniz

8) Karayip

9) Uzakdoğu

10) Yeni Zelanda / Avustralya

Önceden sadece üst düzey gelir grubuna ait kişilerin yararlanabildiği yolcu gemilerinde tatil yapma fırsatından, fiyatlarda yaşanan düşüşlerden sonra orta gelir grubundan kişiler de yararlanır oldu. Gemi sayılarının ve yolcu kapasitelerinin artması rekabete yansıyınca, bir haftalık gemi seyahatinin fiyatı, beş yıldızlı otelde yapılan bir tatille aynı rakama gelmeye başladı. Günümüzde altı bin yolcu taşıyan ve yaklaşık iki yolcuya bir personelin düştüğü dev gemiler adeta yüzen küçük şehirler gibi.Bavul toplamadan, havaalanlarında perişan olmadan seyahat edebilmek, hep aynı kabinde kalmak, aynı yatakta uyumak ama her gün ayrı bir coğrafyada uyanmak, indiğiniz liman kötü bile olsa temiz bir kabine döneceğinizi, lezzetli yemekleri yiyeceğinizi bilmek, gemi yolculuğunu cazip hale getiren sebeplerden sadece bazıları.

GURME RESTORANLAR MÜTHİŞ GÖSTERİLER

Gemilerin çoğunda kumarhane, spor salonu, güzellik merkezi ve SPA, gümrüksüz alışveriş mağazaları, çocuk kulübü, yüzme havuzları ve revir var. Bazı gemilerde 24 saat açık büfe, değişik ülkelerin mutfaklarını deneyebileceğiniz restoranlar da bulunuyor. Bunların bazılarından ekstra bir giriş parası (cover charge) ödeyerek, bazılarından ise ücretsiz yararlanabiliyorsunuz.

Ismarladığınız bir şişe şarap çok gelirse dert etmeyin, bir başka gece yemek yiyeceğiniz diğer bir restoranda kalanını içebiliyorsunuz. Yemek sonrasında ise çok güzel gösteriler sizi bekliyor. Değme Broadway müzikallerinin deniz üstündeki benzerlerini seyredebiliyorsunuz. Bazı gemi şirketleri işi abartmış, dünyanın en olağanüstü gösterilerini sergileyen Cirque du Soleil’e ev sahipliği yapıyor. Kimi gemilerin 1500 kişilik tiyatro salonları var. Canınız sadece müzik dinlemek istiyorsa grupların konser verdiği çok sayıda bar mevcut. Dalga havuzları, açık hava sinemaları, buz pateni pistleri, koşu parkurları, tırmanma duvarları olan gemiler de diğerlerinden farklı olarak ön plana çıkıyor.





DAHA BÜYÜK DAHA ŞAŞIRTICI

Teknolojinin gelişmesiyle beraber konforun ön plana çıktığı, gezginlerin ihtiyaçlarının en önemli unsur olduğu daha büyük, daha güzel ve daha şaşırtıcı gemiler yapılıyor. Dünyanın en büyük yolcu gemisi unvanı Oasis of the Seas ile Allure of the Seas isimli ikiz gemilerde. Devir artık yüzer şehirlerde tatil devri ve 2012’ye damgasını yolcu gemileriyle yapılacak olan seyahatler vuracak. Türklerin son yıllarda farkına ve keyfine vardığı bu turizm şekli çok cazip.

Gemi yolculuğu 19’uncu yüzyıldan beri turizm sektöründe önemli bir rol oynuyor. Eskiden kıtalararası yolculuk için kullanılan büyük gemiler artık dünyanın dört bir bucağında gezginleri ağırlıyor. Şimdi efsanevi denizlere açılmanın, büyülü güzellikteki dünya cennetlerine doğru keşfe çıkmanın tam zamanı. Toplayın bavulları, demir almaya az kaldı...



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