Meraklı dede cennet hurması yetiştirdi

İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi’nde tropik meyve yetiştiriciliği merakı olan Cahfer Sadık Işık, soğuk iklimde yetiştirilmesi zor olan cennet hurmasını yetiştirdi. Akdeniz ve Trabzon hurması olarak da adlandırılan cennet hurmasını kent merkezinde ilk kez yetiştiren Işık, çocukluğundan bu yana tropik meyvelerle ilgilendiğini söyledi. Cennet hurması fidanını Ordu’dan getirdiğini ifade eden Işık, fidanı ilk diktiğinde kuruduğunu, ancak sonra yeniden filizlendiğini belirterek, “Ordu’da bir tane nar, incir ve cennet hurması fidanı getirdik. Nar ağacını yetiştirdik ve 2-3 yıl boyunca nar yedik. Ancak nara bir böcek vurdu ve o böceğin ilacını bulamadık. Cennet hurması fidanına yabani hurma aşısı yapmıştım. Biz onu getirdiğimizde ilk sene kurudu. Ağaç yeniden topraktan filiz verdi ve büyüdü. O zaman bu toprak güçlüydü. Şimdi ise güçten biraz düşmüş. Ağaç yeniden büyüğünce ben de tekrar aşı yaptım. Aşıyı kışın zarar görmesin diye sarıyordum. Büyüdüğü zaman sarmak biraz zor oldu” dedi.

“AĞACI GÖRENLER HAYRET EDİYOR”

Bahçesinde cennet hurmasının ağacını görenlerin hayretle baktığını dile getiren Işık, “Bir süre sonra baktık ağaç buraya alıştı. Ağaç 3-4 senede buraya alıştı ve meyve vermeye başladı. 4 gündür meyve alıyorum. Bu ağacı burada görenler bakıyorlar hurma ağacı olmuş hayret ediyorlar. Aslında bu sıcak iklimin meyveleridir” diye konuştu.

“ÇOCUKLUĞUMDAN BU YANA TARIMLA UĞRAŞMAYI SEVİYORUM”

Çocuk yaşlarda tarımla ilgilendiğini ve özellikle herkes tarafından yetiştirilmeyen meyve ağaçları ile ilgilendiğini ifade eden Işık, “Çok küçükken babamın bahçelerine ağaç ekerdim. O da ‘ağacı niye ekiyorsun, otu kapatıyor’ diye kızardı. Daha önceden merakım vardı. Diğer meyveleri burada herkes yetiştiriyor. Pazarlarda, her bağda, herkesin evinin önünde vardır. Fakat bunlar hiç kimsede yoktu” şeklinde konuştu.

“İSTEYENLER BU AĞACI DİKEBİLİR”

Kent merkezinde cennet hurması yetiştirerek öncülük ettiğini dile getiren Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Emeğimin karşılığı olarak kimseden bir şey beklemiyorum. Tabi isteyenler bu ağacı dikebilir. Bizim yerimiz pek müsait değildir. Toz, toprağın içerisinde, ondan sonra hırsızların arasında yetiştiriyoruz, ama yeri müsait olan insanlara tavsiye ederim. Bunu da sadece bir ağaç ile değil birçok ağaçla yetiştirebilirler. Tarım çok güzel ve verimli bir şeydir. Onunla uğraşan insan, ‘ben iş bulamıyorum’ diye yakınmasın. Gelip tarımla uğraşsa işi de parayı da bulur.”

“AĞACI SEYRETMEKTEN ZEVK ALIYORUM”

Cennet hurmasının ağacına ve meyvesine bakmaktan keyif aldığını sözlerini ekleyen Işık, “Her gün çıkıp ağacı seyrediyorum. Onun meyvesine, çiçeğine, dalına bakınca zevk alıyorum. Kurumuştu ama şimdi meyvesini verdi ben de bakınca zevk alıyorum. Meyve 10-15 günde kıpkırmızı olacak. Çok da tatlı olacak. Piyasada aldığımız hurmalardan baya farklı çıkıyor. Yerli olduğu için daha güzel oluyor. Görenler ‘nasıl olur da burada hurma yetişir’ diyorlar. Tabi herkes farklı düşünüyor” diye belirtti.



